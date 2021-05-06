Yine aynı turist, yine gözaltı: Bir günde iki kez işlem yapıldı

Antalya'da maske uyarısı yapan polise yanındaki kadın meslektaşını gösterip 'Beğendim, bana göndersene' diyen ve gözaltına alınan İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs, maske nedeniyle yeniden gözaltında.

Haber Merkezi

Antalya’da geçtiğimiz pazartesi günü kendisine maske uyarısı yapan polise yanındaki kadın meslektaşını gösterip, “Beğendim, bana göndersene” deyince gözaltına alınıp sonrasında serbest kalan Letonya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs, yeniden gözaltında.

Aynı günün akşamında maske takmadığı için kendisini uyaran polislere spor yaptığını ve o nedenle maske takmadığını söyleyen Solovjovs'ın kimlik ibrazında da bulunmadığı, sonrasında kelepçe takılıp gözaltına alındığı öğrenildi.

"Polise mukavemet" suçlamasıyla hakkında işlem yapılan Solovjovs sonrasında serbest bırakıldı.

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