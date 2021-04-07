Yine 'aynı gemideyiz' dedi, sabır çağrısında bulundu

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada salgına ilişkin "Ülkemizi Ramazan ayında dinlendirerek bayram sonrası güzel günlere hazırlamak istiyoruz" dedi.

Salgın boyunca üretimde "çarkların döndüğü" sözlerini yineleyen Erdoğan, "Ramazan'daki tedbirlerle birkaç binlere düşürürsek, Mayıs ayında turizm sezonu ve ticari hareketliliği yakalayabiliriz. Hepimiz aynı Türkiye gemisindeyiz. Salgın sebebiyle yaşadığımız sıkıntıları, daha sonraki kazançlarımızın kefareti olarak kabul ederek sabredeceğiz" diye konuştu.

Konya'da düşen askeri eğitim uçağında bir yüzbaşı pilotun yaşamını yitirdiğini açıkladığı konuşması sırasında Erdoğan "Gelin bir Fatiha okuyalım" diyerek salondakileri dua okumaya çağırdı.

'Yanlış insanlarla karşılaştığımız oluyor'

AKP teşkilatında "her seviyede" değişimler yaptıklarını söyleyen Erdoğan "Sıkıntılarımız yok mu, elbette var. Yanlış insanlar ve yöntemlerle de karşılaştığımız oluyor. Asla yanlışı savunmuyor ve gereğini yerine getiriyoruz. Bundan sonra da getirmeyi sürdüreceğiz. Milletle inatlaşılmayacağını, millete teslim olunacağını biliyoruz" diye konuştu.

Erdoğan "Türkiye'nin en önemli sorunu muhalefetin dilindeki, duruşundaki bozukluktur. CHP'nin başındaki zatın durumu en somut örneğidir. Atomu parçalamanın formülünü bulmuş edasıyla sürekli konuşuyor. Söylediklerinin yarısı yalan, yanlış olmasına rağmen sürekli konuşuyor" ifadelerini kullandı.