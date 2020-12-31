Yılmaz Özdil hakkında Atatürk'e hakaret soruşturması

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, 2020 yılında yaşanaları konu ettiği yazısında, hakkında Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldığını dile getirdi.

Özdil'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Senin için nasıl geçti derseniz… Kaçak saray yaptırdığımı iddia ederek aileme ait iki odalı yazlığa saldırdılar, silahlı kuvvetlere hakaret ettiğimi iddia ederek beş ay hapis cezası verdiler, TBMM'ye hakaret ettiğimi iddia ederek hapse girmem için dava açtılar, yobaz bir akademisyen diyanet'e çağrıda bulunarak, cesedimin camiye sokulmamasını, cenaze namazımın kılınmamasını istedi, yazıya noktayı koyuyordum ki, gazeteden avukatım aradı, Atatürk'e hakaret ettiğim için hakkımda savcılık soruşturması başlatılmış.Yaşadıklarımızı okurken bile yorulduğumuz bir yıldı, 2020."