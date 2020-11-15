Yılmadan, usanmadan emek veren iki inatçı Komünist!

16 Kasım tarihi Mustafa Hayrullahoğlu ve Talip Öztürk’ün ölüm yıldönümü.

Hayrullahoğlu ve Öztürk TKP üyesiydiler. Bu iki komünistin ortak özelliği işçi sınıfının iktidar mücadelesini sonuca ulaştırmaktı. Devrimci mücadeleyi güçlendiriyorlardı. Taraflarını genç yaşlarda seçmişlerdi. Verdikleri mücadele her geçen gün bu tarafı güçlendiriyordu.

Yılmadan, usanmadan memleketleri ve sınıfları için mücadele veriyorlardı. Sınıfsız, sömürüsüz bir ülke ve dünya hayalini inatla savunuyorlardı.

Sermaye sınıfı ve onun çeteleri o dönem bu iki komünisti hedef görse de mücadeleleri on yıllardır devam ediyor.

Bu iki inatçı, boyun eğmeyen komünisti saygıyla anıyoruz.

Boyun Eğmeyenlerden: Mustafa Hayrullahoğlu

TKP İstanbul İl Sekreteri ve Merkez Komite üyesi Mustafa Hayrullahoğlu (Deniz Yoldaş) gözaltında katledildi.

İşçi sınıfının iktidar mücadelesinde yılmadan emek veren inatçı bir komünistti Hayrullahoğlu.

12 Eylül faşist darbesinin ardından gözaltına alındığında polisin işkencesine boyun eğmemiş, işkencecilere adını bile söylememişti.

Gözaltında polis tarafından katledilen ve sonrasında yine polisler tarafından gizlice Kulaksız Kimsesizler Mezarlığı'na gömülen Hayrullahoğlu'nun mezarı ailesi ve yoldaşlarının mücadelesi sonucunda bulundu.

Hayrullahoğlu'nun katilleri ise devlet tarafından ödüllendirildi. 1984 yılında dönemin sıkıyönetim mahkemelerinde açılan davada, 3 polise 10'ar yıl hapis cezası verilirken, bu karara imza atan hakimler görevden alındı. Hakimlerin görevden alınmasının ardından ise işkenceci polisler beraat etti.

Boyun Eğmeyenlerden: Talip Öztürk

Talip Öztürk, 16 Kasım 1979 tarihinde öğretmenlik yaptığı okulun çıkışında faşistler tarafından katledildi.

İstanbul TÖB-DER Başkanı olan TKP üyesi Öztürk, Birlik ve Dayanışma'nın ve Barış Derneği'nin de kurucuları arasında yer aldı.

Hem örnek bir eğitim emekçisi hem de inatçı ve kararlı bir devrimciydi Öztürk.

Onun katilleri de yine devlet tarafından korundu, serbest bırakıldı.

Yeğeni Akın Öztürk, Talip Öztürk'ü ve sonsuzluğa uğurlandığı töreni şöyle anlatıyor:

"Cenazesi muazzam kalabalıktı. Kütahya’dan köylüler de geldi. İskenderun’dan İsdemir İşçileri, Karabük’ten Karabük demir-çelik işçileri, Zonguldak’tan maden işçileri, Türkiye’nin dört bir noktasından insanlar, tüm engellemelere rağmen İstanbul’a geldi. Hepsinin gönlünü fethetmişti. Aksaray’da Valide Sultan Camiden, Topkapı Kozlu Mezarlığı’na kadar Talip sevenleri sel olup aktı. Sıkıyönetim dönemiydi. İnsanlar slogan atarak yürüdüler o yolu. İnsanların gözünde müthiş bir öfke vardı. Talip böyle uğurlandı.

Amcam çok kısa hayatında öyle bir kişilik yapısına sahipti ki, bugün o kişilik yapısına her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Kendini davaya, yüce idelere sınırsız şekilde adamış olmak. Her şeyiyle, bütün varlığını, bütün yeteneklerini, bütün birikimini, bütün hayatını bu yüce idelere, yaşanılası bir dünya mücadelesine adamak, sınırsız cesaret, sınırsız özveri.’’

Boyun Eğmeyenlerin mücadelesi devam ediyor

TKP İstanbul İl Örgütü'nden Hayrullahoğlu ve Öztürk için mesaj;

‘’İşçi sınıfının eşitlik ve özgürlük mücadelesinde her bir emekçinin sonsuz katkısı olduğunu biliyoruz. Bu mücadele dünden alacaklarını alır, güçlenir ama daha çok ileriye odaklanır. Boyun Eğmeyenlerin bugünkü görevleri ise olabildiğince somut. İki sınıf içerisinde kendi sınıfımızı güçlendirecek mücadeleyi büyütmek. Dün de böyleydi ama bugün daha belirgin.

Yoldaşlarımızı sevgi ve özlemle anarken bugünün görevlerini bir bir yerine getirmek için inatla, özveriyle çalıştığımızı belirtmek istiyoruz. İstanbul’da aydınlanma, emekçilerin dayanışma, birlik ve mücadele evleri olan Semt Evi sayıları birbir arttığını ifade etmek istiyoruz. Boyun Eğmeyenlerin mücadelesi çoğalarak devam ediyor. Gelin bu mücadeleye sizler de omuz verin. TKP gönüllüsü olmak için iletişim kurun.’’