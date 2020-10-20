'Yıldırım'ın yeğeni değil': Peki ihaleler kime gitti?

Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın yeğeni olduğu öne sürülen Ender Haberdar'ın şirketinin AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nden milyonlarca liralık ihale aldığı haberi tartışma yarattı.

Söz konusu haber tekzip konusu olurken, Haberdar "Yıldırım'ın yeğeni olduğu" iddiasını yalanladı.

İlgili haberde, Ender Haberdar'ın şirketi Atlas İnşaat'ın, Sancaktepe Belediyesi'nden aldığı ihalelerle 9 yılda en az 368 milyon 322 bin TL’yi kasasına koyduğu belirtilmişti.

Haberdar, söz konusu iddianın "yeğen" kısmını yalanlarken, ihaleleri de "serbest rekabet koşulları içerisinde en iyi teklifi vererek" aldığını öne sürdü.

Yıllar sonra hatırlanan gerçek

Ancak ilgili şirket ve Haberdar'a ilişkin söz konusu iddia, sadece bu yılın ekim ayında gündeme gelmemişti.

Yıllardır birçok farklı haberde firmanın aldığı ihaleler basının gündemine girmiş, söz konusu akrabalık bağına ilişkin iddialar da haberlerde kendisine yer bulmuştu.

Öyle ki bu konudaki haberlerin tarihi 2011'e kadar gidiyor.

Tekzip gönderilen haberde görüşleri yer alan CHP’li Sancaktepe Belediye Meclis üyesi İlknur Ünlü, soL'a yaptığı açıklamada bu konuya da dikkat çekerek, "Biz basında gördüğümüz haberlerden akrabalıklarını öğrendik. Yıllardır haber yapılmış, şimdi bu konuya tepki göstermeleri, bunca yıl sonra yalanlama yapmaları ilginç" derken, "Akrabalıklarını kanıtlayamayız tabii. Aynı köy, aynı soyadı var ortada. Söz konusu akrabalık bağı yıllar önce Mehmet Baransu tarafından dile getirilmişti. Ancak bu işin asıl önemli yanı bu akrabalık bağından öte. Durum şu ki, belediyenin katı atık ihalesi 9 yıldır bu şirkete veriliyor. Katı atık, belediyelerin en yüksek gelirli ihaleleridir. Bunun da sorgulanması lazım" dedi.

Baransu ne demişti?

AKP-Cemaat ittifakının sürdüğü günlerin "operasyon gazetecisi" olan Mehmet Baransu, yıllar sonra yalanlanan bu akrabalık bağını köşesine taşıyan ilk isim olmuştu.

Henüz 2011 yılında kaleme alınan yazıda, 2014'te Erdoğan'ın Köşk'e çıkacağı, yerine kimin başbakan olacağı tartışmalarına değiniliyor, yazıda Yıldırım'ın şansı da masaya yatırılıyordu.

İlgili yazıda Yıldırım'a ilişkin yapılan tespitlerin en dikkat çekici yanını "yeğenler" kısmı oluştururken, şöyle deniyordu:

Yıldırım’ı asıl zorlayacak nokta ise eşinin yeğenleri. Ender ve Yavuz Haberdar’ın aldıkları ihaleler. AK Parti iktidarıyla birlikte Haberdarların yükselişleri dikkat çekici. Deprem güçlendirme işlerinin neredeyse tamamı kendilerine verildi. İstanbul’da hiç de küçümsenmeyecek oranlarda ihale aldılar. Haseki Hastanesi’nin güçlendirme işiyle ilk ciddi işlerini yaptılar. Dönemin İstanbul Bayındırlık ve İskân İl Müdürü konuyu yargıya taşımak isterken, görevinden alındı. Burada yapılan yolsuzluk ve usulsüzlük müfettiş raporlarına girmesine rağmen konu unutturulmaya çalışıldı. Hatta yolsuzluk dosyası 2005 yılında Sabah gazetesine ulaştırıldı. O dönem Sabah’ın etkin bir isminin avukatı devreye girdi ve yolsuzluk haberleştirilmedi, dosya kayıplara karıştı.



İstanbul’da, Maltepe Dumlupınar İlköğretim Okulu anasınıfı öğrencisi olan Efe Boz’un, 12 Mayıs 2010’da tuvalette üzerine lavabonun düşmesi sonucu ölmesiyle ilgili ihaleyi de yeğen Yavuz Haberdar’ın sahip olduğu Arar Mühendislik ve İnşaat A.Ş. almıştı. Yavuz Haberdar halen konuyla ilgili yargılanıyor ve yargı üzerindeki baskı dilden dile dolaşıyor. Haberdarlarla ilgili iddialar, aldıkları ihaleler bu sayfaya sığmayacak kadar fazla. Başka bir yazının konusu.

2011'de mi kaldı?

Haberdarlar bu haberden sonra uzun süre basının gündeminde yer etmemişti.

Ta ki geçen yıla kadar. Bu yıl tekzip konusu olan haberin bir benzeri, geçtiğimiz yıl da basında yer almış, Semiha Yıldırım'ın yeğeninin şirketinin Sancaktepe Belediyesi'nden 8. ihalesini aldığı yazılmıştı.

Yine birçok haber sitesinde yer bulan bu haber, bu yıl sadece "9. ihale" şeklinde ve artan miktarla güncellenirken, bunca yıl sonra tekzip konusu olması da dikkat çekti.

CHP'li belediyenin verdiği ihale de kriz konusu olmuştu

İlgili firma ve Ender Haberdar'ın adı CHP'li bir belediyenin verdiği yüksek bedelli ihaleyle de gündeme gelmişti.

Kent Yaşam adlı sitede geçtiğimiz yıl yer alan bir haberde, CHP'li Bakırköy Belediyesi'nin Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın yeğeni Ender Haberdar'ın şirketine 80 milyon liralık iş verdiği, üstelik buna karşın 12 ayda biteceği söylenen işlerin aradan 3 yıl geçmesine karşın hala temel atma noktasında olduğu, bu konuda ne şirketten ne de belediyeden yanıt alınamadığı belirtilmişti.