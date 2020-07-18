Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde 'online sınav' dayatması

Üniversitelerin pandemi sürecinde uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte okul yönetimleri akıl almaz dayatmalarına “online” olarak da hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi hazırlık öğrencileri, sınava birkaç gün kala üniversitelerinin “kamera ve bilgisayar” dayatmalarına maruz kaldı.

Aylarca sınavlarının hangi yöntemle yapılacağını belirlemeyen okul, sınavın online olmasına karar verdikten sonra da uzun bir süre sınava girmek için teknik olarak nelere ihtiyaç duyulacağını duyurmadı. Sınavdan sadece birkaç gün önce öğrencilere “hem sınav odasını hem bilgisayarı hem de öğrenciyi görecek bir kamera sistemi” kurulmasını isteyen okulun bu talebi öğrencilerden yoğun tepki topladı.

Öğrenciler yetersiz altyapıdan şikayetçi

Pandemi süreciyle birlikte memleketlerine dönen öğrenciler yaşadıkları yerlerin altyapı eksikliği nedeniyle internet erişiminin kısıtlı olduğunu dile getirdiklerinde ise okul yönetimi “en yakın üniversite”yi sınava katılmak için adres olarak gösteriyor. Oysa Türkiye’de çoğu üniversite şehir merkezinden ya uzakta ya da ulaşması saatler sürüyor.

AGE (üniversitenin yabanci dil muafiyet sınavı) sınavına katılım için aranan şartların maddi ve psikolojik külfetiyle beraber halihazırda zaten eşitsiz olan eğitim sistemi, öğrenciler arasında sınav sonuçlarını doğrudan etkiliyor. Pandemi döneminde bile memleketinde bir kısmı çalışmak zorunda öğrenciler varken, okulun nasıl “adil bir değerlendirme”de bulunacağı da merak konusu.

Özel hayatın gizliliğine aykırı bir sınav yöntemi

Online sınava katılım için aranan teknik şartların özel hayatın gizliliğine bir saldırı olduğunu ve bilgisayarlara kurulması beklenen programın bilgisayardaki tüm içeriğe ulaşabileceğini belirten öğrenciler #aybudesınavsorunu etiketiyle sosyal medyada da konuyla ilgili onbinlerce paylaşım yaptı.

Avukatlar da okul yönetiminin özel hayatın gizliliğini ihlal ederek böyle bir uygulamaya gitmesinin kanunlara aykırı olduğunu belirtti.

Dersler tamamlanmadan online sınav

Online eğitimin zaten yetersiz olduğunu belirten öğrenciler, derslerde asla konuşma pratiği yapamadıkları halde konuşma sınavına gireceklerini belirtirken üniversitelerinin kendilerine bu dönem verdiği “yetersiz” eğitime karşılık ne alabileceğini düşünüyor.