'Yılbaşında bir evde normalin üzerinden insan varsa herkese ceza kesilecek'

Bolu Valisi Ahmet Ümit, valilikte basın toplantısı düzenledi.

Ümit, "Kurallara uymayanlara yasal müeyyide uygulanacak. Bir evde eğer normalin üzerinde insan varsa o evdeki herkese cezai müeyyide uygulanacak" dedi.

Yılbaşının "ciddi handikap" olduğunu söyleyen Ümit şöyle konuştu:

"Bu handikaba, bu tuzağa hiç kimsenin düşmemesi lazım. İçişleri Bakanımızın koordinesinde ülke ve ilimiz genelinde gerekli tedbirler alındı. İl merkezi ve ilçelerin tamamında 251 ekipten oluşan 1350 emniyet personeli, jandarma bölgemizde ise 332 ekipten oluşan 1008 personel iş başında olacak.

Yılbaşında özellikle toplu eğlencelerden uzak durmamız gerekiyor. Ziyaretlerden uzak olmamız gerek. Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu tedbirler her platformda, otellerde, yollarda, sokaklarda ve caddelerde uygulanacak. Kurallara uymayanlara yasal müeyyide uygulanacak. Bir evde eğer normalin üzerinde insan varsa o evdeki herkese cezai müeyyide uygulanacak. Mutlaka yasal tedbirler orada alınır ve uygulanır. Bu konuda kimsenin tereddüdü olmasın. Dikkat ederseniz denetimlerde jandarma ekiplerimizin sayısı daha fazla."