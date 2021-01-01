Yılbaşı partisine baskın: 91 bin lira ceza kesildi

Yılbaşı partisi yasağı sonrası İstanbul'da ilginç bir operasyon düzenlendi.

Jandarma önce bir villayı kiralayan kişiyi takibe aldı, takip sonrası eve gelenlerin sayısı artınca da arama izni çıkardı. Yapılan baskın sonrası 29 kişiye toplam 91 bin lira ceza kesildi.

Önce takip, sonra baskın

İstanbul İl Jandarma ekipleri, Silivri'de bulunan bir villanın H.K.K. tarafından kısa süreliğine kiralandığı bilgisi sonrası ilgili kişiyi takibe aldı.

Yeni yıla yaklaşılan saatlerde villaya çok sayıda taksi ile insan giriş çıkışının görülmesi sonrası alınan arama kararıyla söz konusu villaya baskın düzenledi.

Villada bulunan 10'u kadın, 19'u erkek olmak üzere toplam 29 kişiye kişi başına 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 91 bin 350 lira idari para cezası uygulandı.