Yıl sonu dolar kuru beklentisi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi ekim ayı sonuçlarını açıklandı.

Beklenti anketinde yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi 11.46'dan 11.76'ya yükseldi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10.15 iken, bu anket döneminde yüzde 10.53 oldu.

Yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7.60 TL iken, bu anket döneminde 7.90 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 7.94 TL iken, bu anket döneminde 8.31 TL olarak gerçekleşti.