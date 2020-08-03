Yıkım kararı olan binanın balkonu çöktü: 1 kişi yaşamını yitirdi

İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde daha önceden kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı olduğu öğrenilen ve bir süre önce de boşaltılan 6 katlı bir binanın üçüncü katındaki balkon çöktü.

Halı asmak için çıktığı öğrenilen Erdoğan Kordon, beton parçalarıyla beraber bahçeye düşerek ağır yaralandı. Mahalle sakinleri, komşularına yardıma giderken bir yandan da durumu polise bildirdi.

Kordon, bulunduğu yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırdı. Erdoğan Kordon'un hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Bahçelievler Belediyesi zabıta ile polis ekipleri, daha önce boşaltılan binada oturan bir daire ile kahvehaneyi tahliye etti. Ekipler, binanın çevresini de demir bariyerlerle çevirdi.