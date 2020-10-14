Yetki belgesi olmayan emlakçılık yapamayacak

Ticaret Bakanlığının "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, halihazırda faaliyetteki emlak işletmelerine yetki belgesi almaları için verilen geçiş sürecinin 31 Ağustos 2020'de sona erdiğini belirtti. Pekcan yetki belgesi almadan emlakçılık faaliyetinde bulunulamayacağını, yetki belgesi olmadan emlakçılık yapanlar hakkında idari yaptırım uygulanacağını söyledi.

Aynı işyerinde faaliyet gösteren tüm işletmeler için ayrı ayrı yetki belgesi verileceğini kaydeden Pekcan “Ülkemizde gayrimenkul satışlarının yüzde 50'si emlak işletmeleri aracılığıyla yapılıyor ve emlakçılık faaliyetinde bulunan 60 binin üzerinde işletme bulunuyor. Buna karşın kayıt dışı faaliyetler nedeniyle bu sayının çok daha üzerinde kişinin taşınmaz alım satımı ile kiralanmasına aracılık ettiği tahmin ediliyor" dedi.

Pekcan "Yaptığımız düzenlemeyle şeffaf, hesap verebilen ve kayıt altında bir emlakçılık sektörü oluşturulmasını ve sektörün yakından takip edilerek haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını amaçlıyoruz” diye belirtti.

Geçen yıl yaklaşık 2 milyon 400 bin gayrimenkul satışı yapıldığını açıklayan Pekcan bu satışların kayıtlı ekonomik değerinin yaklaşık 390 milyar lira olduğunu kaydetti.