‘Yeterli bağışıklama için 2-3 yıl gerekecektir’

Dünyamızın Yeni Koronavirüs’le tanışması, bilime ilgiyi artırdı. “Evrim’in sadece bir teori olduğunu” hatta bunun ötesinde “dünya üzerindeki canlı çeşitliliğinin, hatta doğrudan canlı hayattaki becerilerin ancak bir akıllı yaratıcı marifetiyle gerçekleşebileceğini” tartışanlar, bugün virüsün evrimini, mutasyonu tartışıyor.

Öte yandan, canlı hayata ilişkin bilgiler, evrim konusu çarpılmaya, yaygın yanlışlara, kabalaştırmalarla gelen yanıltıcı bilgi üretimine çok müsait.

Güncel konu Yeni Koronavirüs’ün SARS-CoV-2’nin uğradığı mutasyonlar ve özel olarak İngiltere’de ortaya çıkan varyant.

Medya’nın ve bilim okur yazarlığı düşük olan gazeteci-okur kitlesinin benimsediği bazı iddialar bilim insanları açısından çok tartışmalı. Hatta bunların bir kısmı yanlış.

“İngiliz varyant”ın daha az öldürücü ama daha bulaşıcı olduğu medyada yaygın kabul görmüş görüşler arasında örneğin. Öte yandan görüştüğümüz bilim insanları, bu görüşü destekleyen verilerin olmadığını söylüyor. “Bu konuda yapılmış ve gerekli kurumlardan onay almış istatistikler yok”tan biraz fazlası söyleniyor. Örneğin Selim Badur, İngiltere’de değerlendirme altına alınan alanda bulaşıcılığın artışının salgının gelişimi ve basitçe “zaman skalasındaki” ilerlemeyle bağlantılı olabileceğini anlatıyor.

Altan Gökgözse, bulaşıcılığın artış ya da azalışının, ölümcüllük ya da ağır hastalık oranındaki değişikliklerin alınan önlemlerle, tedavi yöntemleri ve hızı konusunda yaşanan gelişmelerle çok ilgisi olduğunu, burada gözlenen değişikliklerin doğrudan virüsün kendi özellikleriyle açıklanmasının, bu değişikliklerden virüsün virülansına ilişkin sonuçlara varılmasının doğru olmayacağını belirtiyor.

SARS-CoV-2 hakkında iki bilim insanının görüşlerine başvurduk. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Selim Badur ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı ve Klimik Yönetim Kurulu üyesi Altan Gökgöz sorularımızı yanıtladı.

Virüsün gözlenen değişimini, varyantlarını, aşı karşısındaki olası direncini sorduk. En çok merak edilen soruyu da unutmadık elbette: Aşılamalar ne kadar ve ne hızda etkili olacak? Virüsle yaşamaya alışmak zorunda mı kalacağız?

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Selim Badur’a sorduğumuz sorular ve yanıtları şöyle:

SARS-CoV-2 virüsü hızlı değişen bir virüs mü?

Bir kere RNA virüsleri çok sık mutasyona uğrarlar ancak SARS-CoV-2 beklenenin aksine çok değişime uğramadı;

Dün yayınlanan WHO raporunda şu anda dünyada 4 varyantın dolaşmakta olduğu bildirildi:

- D614G suşu

- Danimarka da vizonlarda saptanan ve "Cluster 5" denilen suş

- İngiltere'de 14 Aralık 2020 de bildirilen varyant

- G Afrika da 18 Aralık 2020 de bildirilen varyant

Her şeyden önce bahsedilen "farklılıkların", mutasyon olarak değil, varyant olarak tanımlandığına dikkatinizi çekmek isterim.

Genetikçiler, eğer bir canlının nükleik asidinde ortaya çıkan değişiklik, canlının davranışında farklılaşmaya yol açıyor ise buna mutasyon, farklılaşmaya neden olmuyor ise varyant tanımını kullanmaktalar.

İngiltere’de ortaya çıkan ve birçok ülkede tespit edilen yeni varyantın hastalığın seyri, aşı ve ilaç etkinliği üzerine nasıl etkileri olabilir?

İngiltere'de saptanan ve tam 17 değişikliği (14 nokta mutasyonu/amino asit değişimi, 3 adet delesyon/blok halinde bir grup amino asidin kopması) taşımakta olup, bu suşun hızlı yayıldığı (yayılım gücünün önce %70, sonra %56 arttığı söylendi) ve daha ağır hastalığa neden olduğu belirtildi.

Ancak hızlı yayılım, ağır hastalık ile ilgili herhangi deneysel bir çalışma henüz yok; bu görüşler birer matematik modellemenin sonuçları. Klasik bir virolog olarak, bir virüsün yeni tipinin daha bulaşıcı olduğunu söyleyebilmem için, deney hayvanlarında yeni tip virüsün daha fazla yayılır olduğunun gösterilmesini beklerim... Ancak henüz böyle bir yayın yok.

'Farklılaşmalar aşı ya da ilaçların etkisiz kalmasına yol açar mı? Hayır'

Evet, Aralık ayında virüste bir takım değişiklikler olmuştur, bu durumda Mart-Nisan aylarında görülen orijinal virüse A diyelim, aralık ayında farklılaşmaya uğramış tipi ise B olarak tanımlayalım:

- Mart ayında 10.000 kişilik bir toplulukta, 200 kişi A virüsü ile enfekte idi ve virüsü yayıyorlardı.

- Aralık’ta ise artık B tipi devrede ve 10.000 kişilik toplulukta, salgın yayıldığından, daha fazla insan asemptomatik taşıyıcı olduğundan, 3000 kişi virüsü yaymakta.

- Bu bulgulara bakarak B, A’dan daha fazla / hızlı yayılıyor demek doğru olmaz; zaten, ortamda hangi virüs olursa olsun, daha hızlı ve yoğun yayılacaktır...

Bu tip farklılaşmalar aşı ya da ilaçların etkisiz kalmasına yol açar mı?... Yanıtım HAYIR... Bir S proteininde farklılaşma olsa dahi, farklılaşmamış daha çok sayıda S proteini bulunacak ve onlar sağlanan antikorlar ile etkileşeceklerdir.

Yeni varyantlar üzerinde aşının etkisi sürüyor mu? Şemada Hamsterlar üzerinde yapılan bir deney sistematiği anlatılıyor. Bu deneylerle, bir varyant üzerinde etkili olan antikorların, diğeri üzerindeki etkisi gözleniyor. Başlangıç varyantıyla enfekte olmuş bireyden alınan serum yeni varyantla karşı karşıya geliyor. Serumdaki antikorların, virüsün yayılma aracı olan Spike proteine karşı aynı ölçüde engelleyici olup, yeni varyantın kendini çoğaltmasına engel olması durumunda etkinin aynı şekilde geçerli olduğu anlaşılıyor.

COVID-19 gelecekte birlikte yaşadığımız hastalıklar arasına girer mi?

Evet, büyük olasılıkla bir süre sonra (bu süre 1-2 yıl sürebilir) COVID-19, endemik bir virüs haline dönebilir. Süreyi bu denli uzun tutmamın nedeni: Öncelikle her ne kadar aşıların etkinliği %90-96 gibi yüksek bildirilse de, bu yüksek oranlar ideal koşullarda yapılan faz III çalışmalarının ara-sonuçlarının sayısal değerleridir; aşılar rutin olarak uygulamaya başlandıktan sonra "gerçek dünya" bulgularında etkinlik oranları %60-70’lere düşecektir. Öte yandan her ülkede aşı karşıtları nedeniyle aşılanma oranları %50-70 civarında kalacaktır ve pandeminin sonlanması vakit alacaktır.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı ve Klimik Yönetim Kurulu üyesi Altan Gökgöz’e sorduğumuz sorular ve yanıtlarıysa şöyle:

Virüsün daha az zararlı ama daha hızlı yayılan varyantlara dönüştüğü doğru mu?

Bunu söyleyebilmek zor. Kesin cevabı verebilmek için istatiksel anlamlılık bakmak, varyantlar arası ölüm hızlarını karşılaştırmak gerekir. Şu ana dek yayınlanmış bir çalışma bulunmamakta. Uzman gözlem ve görüşü olarak şu denebilir: Kolay bulaş olmaya başladı ancak bu gözlem de kişiden kişiye değişebilir.

Hastalığa yakalananların, hastalığı geçirme şiddetinde ya da ölüm oranlarında bir değişiklik var mı?

Ölüm oranlarında bakanlık verileri baz alındığında, ek bilgilerle desteklendiğinde benim gözlemlediğim kadarıyla bir değişiklik yok.

Ölüm oranlarının hastalığın başlarında olduğuna benzer şekilde binde 2 düzeylerinde izlemekte olduğunu söyleyebiliriz.

Son dönemde gözlemlenen farklılıklar neye bağlı olabilir?

Ölüm ve hastalanma açısından hissedilen farklılıklar hızlı tanı, erken karar verme, kritik ve yaşlı hastaların vakit kaybetmeden hastaneye yatırılmaları ve tedaviye erken başlanması gibi faktörlerle ilişkilendirilebilir. Bu tip müdahaleler sonuçları değiştirir. Tüm değişiklikleri sadece virusun virulansıyla açıklamak yeterince bilimsel olmayacaktır.

Tamamen kurtulamayız ama önemsizleşmesi 2-3 yıl alacaktır

Bu virüsü artık kabullenmemiz gerekir mi? Hayatımızın bir parçası olan hastalıklar arasına girer mi yoksa tamamen kurtulur muyuz?

Virologlar bu soruya belki daha gerçekçi cevaplar üretebilir ancak görünen o ki grip gibi dönemsel salgınlar olma ihtimali mevcut.

Tamamen kurtulmak zor ancak göz ardı edilebilir bir duruma gelmesi yeterli bir bağışıklamadan 2-3 yıl sonra mümkün olacaktır.