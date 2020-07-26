Yeşil Tarife: Doğa yeşili mi dolar yeşili mi?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) “Yeşil Tarife”ye ilişkin 23 Temmuz tarihli Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar uyarınca yurttaşlar bulunduğu bölgedeki dağıtım şirketine başvurarak “Yeşil Tarife”ye geçebilecek. Peki nedir bu yeşil tarife?

Normal tarifeden pahalı

EPDK kararının ekindeki tarife tablosuna göre yeşil enerji ve dağıtım bedeli toplandığında kilovatsaat başına konutlar için 84 kuruş, sanayi tesisleri için 79 kuruş, ticarethaneler için 84 kuruşluk bir fiyat belirlenmiş. EPDK tarafından onaylanan ve 1 Temmuz tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan normal elektrik tarifesine göre ise elektrik fiyatı enerji ve dağıtım bedeli toplandığında kilovatsaat başına konutlar için 51 kuruş, sanayi tesisleri için 58 kuruş, ticarethaneler için 67 kuruş.

Yani konutlarda kullanılacak elektrik açısından bakıldığında yeşil tarife %65 daha pahalı.

Fatura yeşil peki enerji yeşil mi?

Bu yılın Şubat ayı sonunda TBMM’den geçen torba yasa ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun'da düzenlemeye gidilmiş, yurttaşların elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı talep edebilmesi ve bunlara yönelik olarak farklı tarifeler belirlenebilmesinin önü açılmıştı.

Değişikliğin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada yenilenebilir kaynaklı enerji kullanımını yaygınlaştırmak için isteyen tüketiciler için yenilenebilir enerji tarifesi üzerinde çalışıldığını söylemişti.

Faturaların Yeşil Tarife’den kesilmesinin önü EPDK kararı ile açıldı ancak yeşil faturayı tahsil eden dağıtım şirketlerine yenilenebilir enerji alma zorunluluğu getirilmedi. Ayrıca yenilenebilir enerji üretim şirketleri ile elektrik dağıtım şirketlerinin aynı patron grubunun elinde olduğu düşünüldüğünde Yeşil Tarife’nin pahalı elektrik satmak dışında bir işlevi olmayacağı açık.

Hedef duyarlılıkların nakite çevrilmesi

Yeşil Tarife’ye geçiş zorunlu değil. Zaten yüksek fiyatları görüldüğünde emeği ile geçinen yurttaşların tercih etmesi bu haliyle zor görünüyor. Düzenleme ile iktidar, hem çevreye duyarlı orta sınıflara şirin gözükmek hem de yükselen döviz kurları nedeniyle dövizle aldıkları kredileri ödemekte zorlanan yenilenebilir enerji şirketlerine finansman sağlamak ve enerji patronlarının kârını garanti altına almayı hedefliyor.

Yeşil Tarife lanse edildiği gibi işlese ve yurttaşlardan toplanan para yenilenebilir enerjiye aktarılsa dahi toplanan para yeni yatırımlar için enerji patronlarına gidecek. Patronların söz konusu kârları olduğunda enerjinin rengine bakmadıkları ise herkesin mâlumu.

AKP iktidarı yurttaşlardan yeşil enerjinin faturasını almanın yolunu bulmuş görünüyor. Enerji şirketlerini yenilenebilir enerji ve çevre dostu uygulamalara zorlayıp zorlayamayacağının cevabını ise tüm okurlarımız biliyor.