Yesemek Açık Hava Müzesi'nde baraj tehdidi

Gaziantep Kent Koseyi, UNESCO Dünya Geçici Mirası Listesi’nde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi için harekete geçti.

Gaziantep Ekspres'te yer alan habere göre, Yesemek Bölgesi’nde inşası süren sulama barajı nedeniyle bölgede bulunan tarihi eserlere ve değerlere zarar vermesinden endişe duyuluyor. Gaziantep Kent Konseyi’nde bölgeye ilişkin yapılan çalışmalarda bulunan bölgede yapılan inşai faaliyetlerin bölgeye zarar verdiği ifade edildi.

Gaziantep Konseyi’nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Gaziantep Kent Konseyimiz, Gazi Şehrimizin her türlü değerleriyle yakından ilgilenmekte ve misyon olarak Kentimizin tarihi, kültürel, sosyal ve doğal zenginliklerini sahiplenmektedir. Bugüne kadar İslahiye’de bulunan Yesemek Açık Hava Heykel Atölyesi olarak bilinen alanda, bir Hitit kentinin varlığının ortaya çıkması ile Yesemek, Kültür Turizmi açısından çok daha önemli bir hale gelmiştir.

Gazi Şehrimizin en eski hazinelerinden biri olan “Yesemek” ile ilgili gelişmeler yakından takip edilmekte ve sulama göleti inşaatı nedeniyle geleceği konusunda Konseyimizde ciddi kaygılar taşımaktadır. Bu bağlamada Gaziantep Kent Konseyi bünyesinde “ Yesemek Komisyonu” kurulmuş ve konu mercek altına alınmıştır. Alan Planı, ilgili raporlar, tespitler alan fotoğrafları ve yerinde yapılan incelemeler kaygılarımızı artırmıştır.

"YESEMEK” İle ilgili hızlı bir çalışma başlatmış olan Kent Konseyi Yesemek Komisyonu yapılan “SULAMA BARAJI” çalışmalarının, orada bulunan tarihi eserlere ve değerlere zarar vereceğini değerlendirmektedir, daha yapılmadan inşai faaliyetlerle de zarar verildiği gözlemlenmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) İslahiye’de Yesemek Sulama Barajı çalışmalarına devam ederken, Yesemekte yeni bir antik kentin varlığı bilimsel raporlarla ortaya çıkmıştır, bu fiili durum nedeniyle inşaatın yapımından vazgeçilmelidir. Ayrıca Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün yazılı olarak çalışmaların kurul kararına kadar durdurulması uyarısı yazılı olarak bulunmaktadır. Bunlara rağmen inşaata başlanılma ihtimali kaygı vericidir. Bahse Konu Antik kent yaklaşık 200 hektarlık alanı kapsamaktadır, Sulama göleti bölgeye önemli zararlar verebilecektir. Bunun yanında 1.Derece Deprem Bölgesinde Köyün Üzerine Baraj Yapılması Endişe Vericidir.

Komisyon üyeleri; B.Sıtkı Severoğlu (Komisyon Başkanı), Tarık Aytekin (Komisyon Sekreteri), Aslı Tezel, Gökhan Çeliktürk, H.Özgür Girişken, Hasan Yelken, Dinçer Uğurluer, Sibel Gürsel ve Erkan Özsavaş’tan oluşturulmuştur. 19.08.2020 Tarihinde çalışmalarına başlayan Komisyon; halen Konu hakkındaki belge ve bilgileri değerlendirmekte olup, Yesemek’te yapılmış ve apılacak faaliyetler komisyon tarafından dikkatle takip edilecek, korunması için gerekli girişimlerde bulunulacak ve yasal yollara başvurulacak ve önümüzdeki günlerde kamuoyu ayrıntılı olarak bilgilendirilecektir."