Yermük Kampı'nda yaşayanlar bölgeye geri dönüyor

Suriye'de cihatçı grupların uzun bir süre elinde tuttuğu Yermük Kampı'nda daha önce yaşayanların, yeniden yerleşmek üzere bölgeye geri dönmeye başladığı belirtildi.

Xinhua'da yer alan habere göre, bölgeye ilk dönen isimlerden olan 58 yaşındaki insani yardım çalışanı Cemal Hammad, kampa dönmesine ilişkin mutluluğunu dile getirdi. Hammad, cihatçıların bölgeye girmesinden 3 yıl sonra 2015'te evinden ayrılmıştı.

Hammad, hükümetin bölgede elektrik, su, temizlik ve telefon hattı için altyapının onarılacağı taahhütünde bulunduğunu kaydetti.

Başkent Şam'ın güneyinde bulunan kamp, Filistinli sığınmacılara ev sahipliği yapıyordu. Sığınmacıların, kampı terk etmek zorunda kaldığı dönemde büyük zorluklarla karşılaştığı biliniyordu.

Suriye hükümeti, 2018 yılında cihatçılardan temizlenen ancak yakın bir zamana kadar çatışma alanı olmaya devam eden bölgeye yeniden giriş yapılmasına onay verdi.

Bölgede daha önce yaşayanların, buraya dönüp yıkılan evleri onarmasına izin verildi. Evi sağlam kalanlarsa halihazırda yerleşmeye başlamış durumda. Bölgede şu anda 500'e yakın ailenin yaşadığı bildirildi.