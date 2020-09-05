Yerlikaya, Erdoğan'ın katıldığı açılışın yerini karıştırdı

İstanbul Göztepe'de yapımı tamamlanan Göztepe Şehir Hastanesi, bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile hizmete açıldı.

Açılış öncesi sosyal medya hesabından hastane ile ilgili paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, paylaşımında bir karışıklığa imza attı.

Hastanenin görselini paylaşan Yerlikaya "İzmirli hemşehrilerimize dev hizmet. Göztepe Şehir Hastanesi" notunu düştü. Yapmış olduğu paylaşım sonrası sosyal medyada gündem olan Yerlikaya, paylaşımını "İstanbullu hemşehrilerimize dev hizmet..." şeklinde düzeltti.