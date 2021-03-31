Yerle bir ettikleri ülkenin çocukları için ABD'den yardım çağrısı!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yıllardır yaşanan ölümlerin ve yıkımların bir numaralı sorumlusu oldukları Suriye konusunda 'insani yardım' çağrısı yapan bir video yayımladı.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla Suriye'ye "insani yardım" çağrısı yaptı.

Blinken, paylaşımında, "Suriyeli çocuklar dahil olmak üzere, Suriye halkının acıları aklıma geldiğinde, iki çocuğumu düşünüyorum. Onlara yardım etmek için nasıl harekete geçmeyiz? Ortak insanlığımız bunu talep ediyor. Harekete geçmezsek bizden utanın" ifadelerini kullandı.

Emperyalizmin 10 yıldır yürüttüğü savaş ve ABD yaptırımları

Blinken'ın insani yardım çağrısı yaptığı Suriye'de, emperyalizmin yürüttüğü savaş 10 yıldır sürmekte. Bununla birlikte, Trump yönetiminin 17 Haziran 2020 tarihinde ilan ettiği, Suriye hükümetini hedef alan bir yaptırım kampanyası olan Sezar Yasası da hâlâ yürürlükte.

Suriye'nin savaş sonrası yeniden yapılanma sürecine girmesini engelleyen yaptırımlar, ülkenin gıda kriziyle karşı karşıya kalmasına neden oldu.

Söz konusu ekonomik yaptırımlar, Suriye halkına gıdanın yanı sıra su, elektrik, yakıt, gelir ve tıbbi bakım sağlayan temel altyapı ve temel hizmetlerin gerekli restorasyonunu ve bakımını önleme işlevi de görüyor.

Suriye'nin BM daimi temsilcisi Dr. Beşar El Caferi, Sezar Yasası yürürlüğe girmeden hemen önce, ABD'nin ülkeye dönük ekonomik yaptırımlarına işaret etmiş ve BM Dünya Gıda Programı'ndan yardım içeren kamyonların yakılmasını savunmuştu.

Caferi, Batı'nın iki yüzlü politikalarına dair şöyle konuşmuştu:

"ABD günlük olarak Suriye petrol sahalarından 200 bin varil petrol, 400 bin ton pamuk, 5 milyon koyun çalıyor ve binlerce hektarlık buğday tarlasına kundaklıyor ve Suriye poundunun değerini kasıtlı olarak zayıflatıyor ve empoze ettiğinde Suriye halkını ve Suriye topraklarının işgali altındaki bölgelerini boğmayı amaçlayan zorlayıcı ekonomik önlemler çıkartıyor. ABD temsilcisi Suriye vatandaşının yaşam koşullarının kötüleşen durumu konusundaki endişesini ifade ettiğinde mantıklı soru şu olacak: bunlar politik şizofreninin belirtileri değil mi? Bu akut bir hastalığı göstermiyor mu?”

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