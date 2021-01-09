Yerköprü Şelalesi saldırı altında!

Konya'nın Hadim ilçesi Çiftepınar köyünde yer alan Yerköprü Şelalesi, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin "peyzaj ve çevre düzenlemesi projesi" ile yok edilmeye çalışılıyor.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu'nun açıklamasına göre, kesin korunacak hassas alan statüsünde olması gereken “jeosit” adı verilen bölgeler tahrip edildi.

Açıklamanın bir bölümü şöyle:

"Şelalenin alt kısmında aynı adla anılan ve fosil tufalar içinde oluşmuş bir mağara da yer almaktadır. Karasu Nehri’nin suları yaklaşık 20 m yükseklikteki bu şelaleden akarak dünyada eşine az rastlanan tufaları oluşturmakta ve hemen mağaradan çıkan ve güneyinden geçen Göksu Nehri ile birleşmektedir. Olağanüstü bir doğal güzellik sunan bu şelalenin diğer bir özelliği de, içinden Göksü Nehri’nin aktığı ve Bolkar Dağı Birliği’ne ait olan kireçtaşlarını yarmış olan Sayboğazı Kanyonu ile bağlantılı olmasıdır. Yerköprü Şelalesi; Karasu ve Göksu nehirleri ile Sayboğazı Kanyonu birlikte ele alındığında, bölgenin son derece önemli doğal varlık niteliğindeki jeositlere sahip olduğu görülmektedir.

Milyonlarca yıllık jeolojik süreçler sonucunda oluşan bu doğal güzelliklerin Jeolojik Miras kapsamına alınarak bölgenin jeopark yapılması gerekirken, buna ilişkin çalışmalar yerine, Yerköprü Şelalesi gibi jeositlerin doğayla uyumlu olmayan peyzaj ve çevre düzenlemesiyle tahrip edilmesi kabul edilemez.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 2018-2019’da yaptığı peyzaj ve çevre düzenlemesiyle şelalenin üst kısmında otopark, günü birlik piknik ve mangal alanı, yürüyüş yolları çalışması ile doğal görünümünün tahrip edildiği, karşı tarafında ise restoran, seyir terası ve asma köprü inşaatıyla yok edildiği görülmektedir.

'Bölgenin jeopark ilan edilmeli'

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünü göreve davet ediyoruz!!

Yerköprü Şelalesi üstünde akıl almaz bir kirliliğe ve doğal varlıkların tahribine neden olan otopark, piknik ve mangal alanı ve restoranın bulunduğu bölümün doğal haline uygun olarak yeniden peyzaj ve çevre düzenlemesinin yapılarak mevcut çirkin yapılar ortadan kaldırılmadır. Göksu Vadisi, Yerköprü Şelalesi ile Sayboğazı Kanyonu gibi jeolojik miras niteliğindeki ögelerin jeolojik, jeomorfolojik, hidrojeolojik ve paleontolojik özelliklerinin bilimsel araştırmalarla ortaya çıkarılması ve tespit edilen jeositlerin koruma altına alınarak bölgenin jeopark ilan edilmesi konusunda çalışma başlatılmalıdır.

Jeopark ilan edilen alan içinde yer alan doğal güzelliklerin tanıtımının yapılarak, jeoturizm yoluyla bölge insanımızın ekonomik kalkınmasına destek verilmesi sağlanmalıdır."