Yerebatan Sarnıcı'nın ziyarete kapalı olan bölümünde yaklaşık 4 yıldır süren restorasyon çalışmaları sırasında, sütunları birbirine bağlayan gergilerin sütunları tutmadığı ve çökme riskinin bulunduğu tespit edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, durumu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Yerebatan Sarnıcı bir an bile bekleyecek durumda değil!" diye yazdı. Polat şunları söyledi:

"Yerebatan Sarnıcı’nın gergileri boşta, bina tehlikede, 48 gündür Koruma Kurulu’nun bu 'önemsiz' konuya ilgi duymasını bekliyoruz.

Tam olarak kaç gün daha beklememiz gerekiyor? Tam olarak neyi bekliyoruz? Koruma Kurulu’nu ve kamuoyunu duyarlılığa davet ediyorum. Yerebatan Sarnıcı bir an bile bekleyecek durumda değil!"