Yenimahalle Semt Evi'nden Aliağa'lılara asbest çağrısı

Basında yer alan haberlerle Brezilya donanmasına ait Nae Sao Paulo uçak gemisinin İzmir Aliağa'da sökülmek üzere SÖK Denizcilik ve Tic. A.Ş. tarafından açık arttırma ile satın alındığının ortaya çıkmasının ardından tepkiler ortaya çıkmıştı. Zehirli kimyasalların dışında oldukça yüksek oranda asbest te içerdiği söylenen geminin Haziran ayında Aliağa'da olması bekleniyor. Daha önce Kuito gemisinin sökümüyle benzer bir felaketi yaşayan Aliağa ve İzmir'in işçileri, halkı, havası, toprağı ve suyu yeni bir tehlike ile karşı karşıya.

Konu hakkına daha evvel bir açıklama yapan Yenimahalle Semt Evi, bu kez de Aliağa halkını bilgilendiren bir açıklama yaptı ve herkesi 24 Nisan Cumartesi günü 21:00'da online olarak gerçekleştireceği etkinliğe davet etti. Bu etkinlikte konunun uzmanlarının da yer alacağı belirtilen açıklama, Aliağa'nın bir çok yerinde Türkiye Komünist Partisi Aliağa İlçe Örgütü tarafından dağıtıldı.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

Aliağa’mızı Asbest İle Zehirleyecekler! Neler Yapabileceğimizi Konuşmaya Çağırıyoruz.

Halkımızı bilgilendiriyoruz;

Brezilya Donanması'na ait ‘Nae Sao Paulo’ isimli uçak gemisinin söküm işlemi Mayıs-Haziran aylarında Aliağa’da gerçekleştirilecek. Uçak gemisinin içerisinde 600 ton asbest barındırdığı ifade ediliyor. Asbest, başta akciğerler olmak üzere insan sağlığı açısından önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Asbestin akciğer kanseri ile akciğer zarı kanseri başta olmak üzere birçok kanser gelişimi için risk faktörü olduğu, akciğerin sertleşmesi gibi farklı hastalıklara yol açtığı bilinen bir gerçektir. Ayrıca asbest dışında bu tür gemilerin taşıdığı toksik maddeler de canlılar ve doğamız ciddi tehlikeler oluşturmaktadır. ‘Kuito’dan sonra şimdi de ‘Nae Sao Paulo’ gemisinin sökümü ile Aliağa’mızın havasını, denizini, toprağını zehirleyecekler. Gemi Söküm işçilerini süratle, çocuklarımızı yavaş yavaş öldürüyorlar. Patronlar, insanların sağlığını değil yalnızca karlarını düşünürler. Bu, yalnızca bir sağlık ve çevre sorunu değil, aynı zamanda ve daha önemlisi bir kapitalizm sorunudur. Dahası sorunun ta kendisi kapitalizmdir. Paradan başka bir şey düşünmeyen bu sistem yıkılmadıkça, bu gemilerin yenileri de iş cinayetleri de sağlık ve çevre sorunlarımız da bitmeyecektir.

Halkımıza çağrımızdır;

Gemi Söküm cehennemini ve çözüm yollarını, konunun uzmanları, muhatapları olan Gemi Söküm işçileri ve Aliağa halkı ile birlikte konuşmak için herkesi online toplantımıza davet ediyoruz.

Tarih ve Saat: 24 Nisan Cumartesi 21:00

Katılımcılar: İrfan Ertel - Araştırmacı

Ahmet Soysal – Halk Sağlığı Uzmanı

Toplantımız Zoom üzerinden yapılacaktır. Katılmak için sayfamıza mesaj atabilirsiniz.