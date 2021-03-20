Yenikapı'da Newroz mitingi

Yarın Diyabakır'da yapılacak Newroz mitingi öncesi bugün İstanbul Yenikapı'da HDP öncülüğünde bir miting düzenlendi.

Mitingde "Öcalan'a tecrit" ve "HDP’ye açılan kapatma davası" gündemi öne çıkarken, Newroz Tertip Komitesi Başkanı Murat Kalmaz, kısa bir konuşma yaptı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, "İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri Platformu" adına ortak basın metnini okuyan Halkevleri'nden Zeynep Çelik, “Bugün Türkiye’nin dört bir yanında meydanları dolduran, tarihiyle, kültürüyle, emeğiyle, renkleri ile direnen, baharı müjdeleyen bütün halklara selam olsun. Newroz pîroz be. 3 gün önce Türkiye’de demokrasi adına kırıntı olarak kalan ne varsa, büyük bir darbe daha aldı. HDP Kocaeli Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliği, 2016 yılında sosyal medyada paylaştığı bir haber gerekçe gösterilerek, hukuk garabeti bir kararla düşürüldü. Halkın oyları ile seçildiği milletvekilliği, halkın iradesine rağmen elinden almaya kalkışıldı. Ama Gergerlioğlu ve yoldaşları, iktidarın yalanlarına, hilelerine pabuç bırakmadılar" dedi.

“Biliyoruz, inanıyoruz ve gerçekleştireceğiz: Faşizm yenilecek direnen halklar kazanacak” diyen Çelik, şöyle konuştu:

“Haksızlığa ve hukuksuzluğa uğrayan, baskı gören herkesle sahip olduğumuz ahlaki ve vicdani sorumluğumuz gereği, devrimci ve demokrat olmanın gereği dayanışma içinde olacağız. O nedenle buradan bir kez daha güçlü bir şekilde haykırıyoruz: Ömer Faruk Gergerlioğlu yalnız değildir. HDP yalnız değildir. Yaşasın devrimci dayanışma. Haklıyız, direniyoruz ve mutlaka biz kazanacağız. Halkların barış ve kardeşlik bayramı Newroz kutlu olsun! Newroz Pîroz Be."