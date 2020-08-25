Yenice'de maden işçileri 7 aydır maaş alamıyor

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde faaliyet gösteren GPM Madencilik adlı şirkette çalışan işçiler, 7 aydır maaşlarını alamıyor. Patronların Ensesindeyiz'e ulaşan maden işçileri, 7 aydır şirket tarafından oyalandıklarını, maaşların yatırılacağı söylenen tarihlerin sürekli ertelendiğini belirtti.

GPM Madencilik'e bağlı bakır ve çinko madeninde çalışan işçiler, Ocak ayından beri maaşlarını alamadıklarını, en son Nisan ayında yarım maaş aldıklarını söyledi. İşçiler ayrıca bu süre içinde istifaya zorlandıklarını, çekilen ihtarnamelere ise patronların cevap vermediğini iddia etti.

Patronların Ensesindeyiz'e konuşan işçiler şunları söyledi:

"En son Ocak ayında maaşımızı aldık. Nisan'da ise yarım maaş yatırdılar. Ramazan Bayramı'ndan önce, arefe günü maaşlarımızı vereceklerini söylediler. O günden beri sürekli tarihi erteliyor, bizi türlü türlü bahanelerle oyalıyorlar. Gönderdiğimiz ihtarlara cevap vermiyorlar. Kısa çalışma ödeneğine başvurdular fakat biz bu sürede çalışmadık, sadece madeni tehlikeye atmayacak kadar küçük bir kadroyu çalıştırdılar. Bizi aylardır oyaladıkları halde yeniden Cuma gününe kadar süre istediler. Hepimiz mağduruz, borçlarımız var. Hakkımızı alana kadar gerekirse madenin kapısında yatacağız."