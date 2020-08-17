Yeni Zelanda’da Covid-19 nedeniyle seçimler 4 hafta ertelendi

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Başkent Wellington’daki Yeni Zelanda Parlamentosu’nda düzenlediği basın toplantısında, yeni koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarının seçim kampanyalarını etkileyeceği ve bu nedenle muhalefet partilerinin de yaptıkları çağrıları değerlendirdiklerini belirterek, seçimlerin 4 hafta ertelendiğini söyledi.

Salgının devam etmesi durumunda dahi 17 Ekim'deki seçimlerin yeni bir tarih değişikliğine gidilmeden yapılacağını belirten Ardern, "Benim görüşüm, şu anda belirlenen tarihe sadık kalırız." dedi.

Yeni Zelanda Halk Sağlığı Genel Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, son 24 saatte 26 binden fazla kişiye yapılan testlerde 9 kişinin daha Covid-19’a yakalandığını bildirdi.

Yeni vakalarla 78’e yükselen aktif vakalardan 5’inin hastanede tedavi gördüğünü belirten Dr. Bloomfield, diğer hastaların otellerde karantinada tutulduğunu söyledi.

Yeni Zelanda’da Covid-19’a yakalandığı belirlenen toplam 1631 kişiden 1531’i iyileşirken, 22 Yeni Zelandalı yaşamını yitirdi.