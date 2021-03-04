Yeni Zelanda'da 8,1 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajanı, ülkedeki Kermadec Adaları'nda 8,0 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıklayarak, tsunami uyarısı yaptı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, depremin şiddetini 8,1 olarak kaydetti.

Yeni Zelandalı yetkililer, Kuzey Adası ve Great Barrier Adası'nın doğu kıyısına yakın yerde oturanlara "tsunami tahliye bölgelerini terk ederek en yakın yüksek rakımlı bölgeye veya daha iç bölgelere gitme" çağrısı yaptı.

Bu, Yeni Zelanda'da bugün gerçekleşen 3. deprem oldu. Ülkede öğleden sonra ilk olarak 7,3 şiddetinde, ilerleyen saatlerdeyse 7,4 şiddetinde deprem meydana gelmişti.