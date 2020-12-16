Yeni Zelanda'da 250 bine yakın kişi dini ve resmi kurumlarda istismara uğradı

Yeni Zelanda'da bir kamu soruşturması,1960'lardan 2000'li yılların başına kadar 250 bine yakın insanın dini kurumlar ve devlet bakım kurumlarında fiziksel ve cinsel istismara uğradığını ortaya koydu.

Kraliyet Soruşturma Komisyonu'nun ara raporuna göre, bazıları 9 aylık kadar olan çocuklar, psikiyatri ve devlet bakım tesisi görevlileri, dini görevliler ve çocuk bakım kurumlarının gardiyanları tarafından yıllarca tecavüz ve elektrikli şok uygulaması gibi istismara maruz kaldı.

Reuters'ın aktardığı raporda, 256 bine yakın kişinin istismara maruz kaldığının tahmin edildiği bildirildi. Raporda bu sayının, bu dönemde bakım kurumlarında bulunan 655 bin kişinin yüzde 40'ına tekabül ettiğine dikkat çekildi. İstismarın en çok görüldüğü seneler 1970'ler ve 1980'ler olarak kaydedildi.

Rapor, istismara uğrayanların çoğunluğunu 5-17 yaş arasının oluşturduğunu ortaya koydu.

Söz konusu istismarlar, fiziksel şiddet ve cinsel istismarı kapsarken, olaylar arasında psikiyatri kurumlarında erkek hastaları kadın hastaları tecavüze zorlama, cinsel bölgeye elektro şok uygulama, soyarak arama ve cinsel bölge incelemesi, sözlü taciz ve ırkçı hakaret gibi istismarlar bulunuyor.

Raporda, çocukların ve gençlerin çoğunlukla dini kurumlarda istismara uğradığına işaret edildi.

Devlet bakım kurumlarına giden insan sayısının daha önce tahmin edilenden 6 kat daha fazla olduğunun ortaya çıktığının belirtildiği raporda, bunun uzun dönemli bir toplumsal sorun olduğuna ve istismarın bugün de devam ettiğine yönelik kanıtların bulunduğuna dikkat çekildi.

Raporda, Maori çocuklarının istismara en çok maruz kalan kesim olduğunu, bakım evlerinde istismara uğrayan çocukların yüzde 81'inin Maori olduğu belirtildi.

Komisyonun, konuya ilişkin yayımlayacağı son raporunda, hükümete olayın çözümüne dönük önerilerde bulunacağı kaydedildi.