Yeni Zelanda saldırganı müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Mart 2019'da Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde yer alan iki camiye silahlı saldırı düzenleyerek 51 kişinin hayatını kaybetmesine ve 50 kişinin de yaralanmasına neden olan ırkçı Brenton Tarrant, Christchurch Yüksek Mahkemesi tarafından şartlı tahliyesiz müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, kararı açıklayan yargıç Cameron Mander, "Böylesine korkunç kötü niyetleri kararlı bir şekilde reddeden bir yanıt vermek mahkemenin görevi" ifadelerini kullandı.

Yargıç, söz konusu suça verilecek asgari bir hapis cezası süresinin olmadığını dile getirdi. Tarrant, böylelikle ülke tarihinde ilk müebbet hapis cezası alan suçlu oldu.

New Zealand Herald gazetesinde yer alan haberde ise Tarrant'ın karara herhangi bir itirazda bulunmadığı; o zamanki siyasi görüşlerinin gerçek olmadığını, dışlanmış hissettiğini ve topluma zarar vermek istediğini söylediği kaydedildi.

Haberde, gerçekleştirdiği eylemin bir terör saldırısı olduğunu kabul eden Tarrant'ın, 'ırkçı ve yabancı düşmanı olmadığını' iddia ettiği belirtildi.

Tarrant, Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazı esnasında otomatik silahlarla terör saldırısında bulunmuştu.

Yeni Zelanda ve tüm dünyada tepkiyle karşılanan saldırıda, 51 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi ise yaralanmıştı.