Yeni Zelanda Rugby Milli Takımı'ndan Maradona için Haka dansı

Yeni Zelanda Rugby Milli Takımı, Arjantin ile oynadıkları maç öncesinde Maradona için Haka dansı yaptı.

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Yeni Zelanda Rugby Milli Takımı, geçtiğimiz gün yaşamını yitiren Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona için, Arjantin'le oynadıkları maç öncesi Haka dansı yaptı.

Takımın Haka dansı böyle görüntülendi:

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