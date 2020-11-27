Yeni Zelanda Rugby Milli Takımı, geçtiğimiz gün yaşamını yitiren Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona için, Arjantin'le oynadıkları maç öncesi Haka dansı yaptı.
Takımın Haka dansı böyle görüntülendi:
Yavuz Karamahmutoğlu
Haber Merkezi
Yeni Zelanda Rugby Milli Takımı'ndan Maradona için Haka dansı
Yeni Zelanda Rugby Milli Takımı, Arjantin ile oynadıkları maç öncesinde Maradona için Haka dansı yaptı.
Dış Haberler
Yeni Zelanda Rugby Milli Takımı, geçtiğimiz gün yaşamını yitiren Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona için, Arjantin'le oynadıkları maç öncesi Haka dansı yaptı.
Takımın Haka dansı böyle görüntülendi: