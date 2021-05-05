Yeni Zelanda Çin'i 'soykırımla suçlamayı' kabul etmedi

Yeni Zelanda parlamentosu, Çin'in Uygurlulara yönelik olduğu iddia edilen muamelesiyle ilgili "ciddi endişe" dile getiren bir karar yayınladı, ancak hükümet diğer Beş Göz ortaklarının yaptığı gibi "soykırım" tabiri kullanmayı reddetti.

Bugün yapılan bir parlamento oturumunda, Uygur Müslümanlarına yönelik var olduğu iddia edilen insan hakları ihlallerine ilişkin "ciddi endişeleri" ifade eden bir önerge oybirliğiyle kabul edildi. Karar, ancak Başbakan Jacinda Ardern'in partisinin müdahalesiyle içeriğinden 'soykırım'a atıfta bulunan herhangi bir maddeden arındırılmasıyla kabul edilmiş oldu.

Yeni Zelanda'nın da parçası olduğu Beş Göz istihbarat ittifakının üç üyesi, Kanada, İngiltere ve ABD doğrudan Çin'in Sincan eyaletindeki Uygurlara yönelik soykırım uyguladğını iddia etti. Ancak şu ana kadar Avustralya ve Yeni Zelanda bu kadar ileri gitmeyi temkinli bir şekilde reddettiler.

Sağcı ACT Yeni Zelanda partisinin genel başkan yardımcısı Brooke van Velden, Ardern hükümetini diğer ülkeleri takip ederek "bir soykırım olduğu iddiasını kabul etmediği" için eleştirdi ve parlamentonun bu tabiri kullanmayı reddetmesinin "katlanılmaz" olduğunu söyledi.

Velden bu karar yüzünden Çin Komünist Partisi'nin kendileriyle "Batı İttifakı'nın en zayıf halkası olarak oynayacağını" öne sürdü.

Çin’in Yeni Zelanda’daki büyükelçiliği, parlamento tarafından kabul edilen önergeyle ilgili yorum herhangi bir yapmadı, ancak daha önce Pekin, herhangi bir "bir soykırım" ve hatta Uygurlara yönelik kötü muamele iddialarını şiddetle reddetti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi Mart ayında yaptığı açıklamada, Uygurlara yönelik soykırım iddialarının "gülünç derecede saçma" ve "tam bir yalan" olduğunu ifade etmişti.

Çin hükümeti, Sincan'da olup bitenlerle ilgili endişelerini dile getiren BM yetkililerini bölgeyi ziyaret etmeye çağırdı. Ancak şimdiye kadar, herhangi bir ziyaret gerçekleşmedi.