Yeni zammın ardından Altun ailesi: İşte bilinen maaşları

Borsa İstanbul'un dün yapılan genel kurul toplantısında "Huzur Hakkı"na zam yapıldı. Toplantıda zam oranı yüzde 33 olarak belirlendi.

Geçtiğimiz yıl 14 Nisan'da yapılan toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan'a aylık 24 bin TL, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a ve diğer yönetim kurulu üyelerine ise 18 bin TL huzur hakkı verilmesi kararlaştırılmıştı. Böylelikle Altun'un maaşı da yüzde 33 artırılmış oldu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, aylar önce yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evine 5 maaş girdiğini açıklamıştı. Özel, "Fahrettin Bey’in evine bir de eşi üzerinden Marmara Üniversitesi ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu’ndan maaş. Üç Fahrettin Bey’den iki hanımefendiden beş maaş. Millet kırılıyor. Vatandaşa enflasyonu ezdirmeyeceklerdi, ezilmeyen tek vatandaş Fahrettin Altun" demişti.

Maaşı böyle açıklamıştı: Bize layık görmediler

AKP'li isimlerin maaşları sık sık tartışma konusu oluyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve eşi Fatmanur Altun’un maaşları da geçtiğimiz aylarda gündeme gelmişti.

Altun, "Eşim sadece Marmara Üniversitesi'nden maaş alıyor. THY yönetim kurulu üyeliğinden herhangi bir ücret almıyor" iddiasında bulunmasının ardından yönetim kurulu faaliyet raporunda Fatmanur Altun'un ücret aldığı ortaya çıkmıştı.

Fatmanur Altun, THY’deki yönetim kurulu üyeliği görevinin tekrar gündem olması ardından bu göreve ait maaşından feragat ettiğini açıklamak zorunda kalmıştı. Fatmanur Altun sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Kendileri benzer şartlarda olsa Karun gibi gezecek olanların, bizim kesime hiç bir şeyi layık görmediklerini bugün bir kez daha gördüm. Maaştan feragat ettiğimi açıklamam da kinlerini eksiltmedi. Yüz verdikçe astar isteyen, kendi ayıplarına kör, edepsiz, hasut bir topluluk bunlar" demişti.

Kendileri benzer şartlarda olsa Karun gibi gezecek olanların, bizim kesime hiç bir şeyi layık görmediklerini bugün bir kez daha gördüm. Maaştan feragat ettiğimi açıklamam da kinlerini eksiltmedi. Yüz verdikçe astar isteyen, kendi ayıplarına kör, edepsiz, hasut bir topluluk bunlar — Fatmanur Altun (@fatmanuraltun) December 8, 2020

'Hayra harcadım'

Maaşlarıyla ilgili WhatsApp grubunda açıklama yapan Fahrettin Altun'un sözleri de Hilal Kaplan tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı.

Söz konusu açıklamada Altun, Borsa İstanbul'dan gelen 18 bin TL’lik maaşı aldığını kabul etmek zorunda kalmış ancak maaşa "dokunmadığını", "hayra harcadığını", yönetiminde olduğu üniversiteden kendisinin ve eşinin maaş almadığını söylemişti.

Fahrettin Altun, "Borsa İstanbul yönetim kurulu üyesi olarak aldığım huzur hakkının tek bir kuruşuna dokunmadım. Hayra hasenata harcadım. Bu söylenmez biliyorum. Ama bana, aileme demediklerini bırakmadılar" demişti.