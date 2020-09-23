Yeni vaka sayısı 1767 olarak açıklandı, 72 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte Covid-19'dan 72 kişi yaşamını yitirdi, 1767 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Ağır hasta sayısı 1561 olarak açıklandı.

Türkiye'de salgının başından beri yaşamını yitirenlerin sayısı 7 bin 711'e, toplam vaka sayısı 308 bin 69'a ulaştı.

Bugün iyileşen sayısı 1027, hastalarda zatürre oranı 6,7 olarak bildirildi.

Bugün yapılan test sayısı ise 112 bin 102 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada ağır hasta ve aktif hasta sayısının artmaya devam ettiğini belirtti: