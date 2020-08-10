Yeni vaka sayısı 1200'e yaklaştı, 14 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs verilerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'de bugün 14 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam ölüm sayısı 5 bin 858'e yükseldi.

Bugün 1193 yeni vaka açıklandı. Toplam vaka sayısı 241 bin 997'ye ulaştı.

Ağır hasta sayısı 603, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,2 olarak açıklandı.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, %20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, %35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip" dedi.