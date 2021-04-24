Yeni Türkiye'den vurgun manzaraları

Ülke yeni bir modern zaman dolandırıcılık haberiyle çalkalanıyor. Bu seferki şirketin ismi, Thodex. Kurucusu, kripto para dünyasının yeni “tosuncuk”u olarak anılan Faruk Fatih Özer.

2 Milyar Dolar değerindeki dolandırıcılığın ardındaki hikaye ise bilindik. Tıpkı Çiftlik Bank vurgunundaki gibi gelecekten ve kendi emeğinden umudunu kesmiş yüzbinler, milyarlarla ülkeden firar eden dolandırıcı ve arkasından ortaya çıkan AKP bağlantıları... Şimdi yaklaşık 400 bin kişiyi dolandıran Thodex’in “Kaybolmadım” diyen kurucusu kırmızı bültenle aranıyor, savcılıksa soruşturma dosyasına çoktan gizlilik kararı verdi bile.

Ortak nokta AKP

Peki kim bu insanlar, savcılık neyi, neden gizliyor?

Bir kere, hepsinin ortak noktası AKP’yle bağlantılı “genç girişimciler” olmaları. Bu bağlantı yalnız siyasi görüş ortaklığıyla sınırlı değil, bu kişiler AKP’nin tüm çürümüşlüğünü ve pisliğini üzerlerinde taşıyor. Yakın zamanda milyonluk bir araçta çektiği “pudra şekeri” ile gündeme gelen AKP’li Kürşat Ayvatoğlu da onlardan biriydi.

Dolandırıcılık, hırsızlık, yolsuzluk

Hepsinin ortak özelliği, yaşayacakları lüks hayat için insanların son kuruşlarını, vergilerini, yıllarca kıt kanaat biriktirdiklerini çalmaktan çekinmemeleri. Emekleri ve alın terleriyle değil; dolandırıcılıkla, hırsızlıkla, yolsuzlukla kısa yoldan köşeyi dönme çabaları. İşte AKP Türkiyesi’nin doğurup kendi ideolojisiyle besleyip büyüttüğü çocuklar!

Hatırlayalım, 500 milyon lirayla kayıplara karışan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın hakkında, şirket yazılımcısının söylediklerini: “Evet, hem AK Partili’dir, hem de kadın, uyuşturucu ve zevk düşkünlüğü vardı.” Benzer bir cümle Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile poz veren dolandırıcı Faruk Fatih Özer ile ilgili kurulsa şaşırır mıyız? Hayır. Nasıl ki ülkede kadın cinayeti faillerinin üç hilalli dövmeleri, ülkücü kökenleri, Erdoğan sevdaları bizi şaşırtmıyorsa, milyarlık vurgunlara imza atıp sırra kadem basan dolandırıcıla-rın iktidara muhabbetleri de şaşırtmıyor. Kaldı ki Özer’in suç örgütü lideri Sedat Peker’le de yakın olduğu, Thodex’in en büyük yatırımlarını kara para aklamak isteyen mafya liderlerinden aldığı söyleniyor. AKP’den mafya örgütlerine, oradan halkı dolandıranlara uzanan bu kirli hikaye, bu vurguncu düzenin sahici bir fotoğrafı aslında.

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