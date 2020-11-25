Yeni Şafak'tan 'tuhaf' pandemi manşeti

Yenişafak gazetesinin bugünkü manşeti tepki topladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını konusunda bir haber yapan gazete "Koronaya karşı zeytin yaprağı" manşetiyle çıktı.

Haberde tüm dünyanın beklediği "aşı" konusunda da şüphe oluşturulurken şu ifadeler yer aldı:

"Modern tıbbın koronavirüs salgını konusunda acziyeti ve tek kurtuluş olarak etkileri ve yan etkileri tam olarak bilinmeyen aşılara yönlendirmesi insanlığı yeni arayışlara itti.

Araştırmalar dünyanın bilinen en güçlü antioksidan ve antiviral maddesi olan zeytin yaprağının Kovid-19’a çâre olduğunu ortaya koyuyor. Zeytin yaprağı ve yeşil zeytinde bol miktarda bulunan olyuropein (oleuropein) maddesi, koronanın bulaşmasını önlediği gibi tedavi edilmesini de sağlıyor.

Binlerce kişide yapılan denemeler, zeytin yaprağı çayının koronanın bulaşmasını engellediğini ortaya koydu.

500 çalışanı olan TÜMOSAN Traktör fabrikası işçilerinin 94’ü koronaya yakalanmıştı. Yaklaşık 2 aydır her gün sabah akşam zeytin yaprağı çayı içirilen 500 TÜMOSAN çalışanı ve ailelerinde korona vakası sıfırlandı."

Haberde Kuran'da da zeytin ağacı yaprağının övüldüğü belirtildi.

Habere tepki gösteren medya ombudsmanı Faruk Bildirici açıklamasında "Yeni Şafak’ın 'Koronaya karşı zeytin yaprağı' manşeti, halk sağlığını tehlikeye atan, haberciliğin hiçbir kuralına uymayan bir haber. Bilim hiçe sayılmış" ifadelerini kullandı.