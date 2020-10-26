Yeni Şafak’ın patronuna TOKİ’den milyonluk ihale

TOKİ, Arnavutluk’un Laç şehrinde konut yapmak için 321 milyon TL’lik ihale düzenledi. İhale, pazarlık yöntemiyle Yeni Şafak gazetesinin de sahibi olan Nuri Albayrak’ın şirketine verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) depremin vurduğu Arnavutluk’ta gerçekleştireceği konut projesinin milyonlarca liralık ihalesi, açık ihale yapılmadan AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin patronuna verildi.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, TOKİ 20 Temmuz tarihinde Arnavutluk’taki konut projesi için bir ihale düzenledi.

“Arnavutluk Ülkesi, Laç Şehri Konut Projesi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” başlığıyla yapılan ihaleyi, Kamu İhale Kanunu’nun pazarlıkla ilgili 21-b maddesi kapsamında 321 milyon TL’ye “Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret Anonim Şirketi” aldı.

Bir yılda tamamlanması öngörülen proje için şirket ile TOKİ arasında 20 Temmuz tarihinde sözleşme imzalandı. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, şirketin yönetim kurulu başkanlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen “Nuri Albayrak” yapıyor. Albayrak ayrıca Yeni Şafak’ın da sahibi.

552 konut inşa edilecek

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Arnavutluk Yeniden İnşa Bakanı Arben Ahmetaj arasında geçen Temmuz ayında “Afet Sonrası Konut Yapımı Alanında İşbirliği Sözleşmesi” imzalandı. Sözleşmeye göre, Arnavutluk’un Laç şehrinde 522 konut, 37 ticari ünite ile 375 araçlık kapalı otopark inşa edilecek.

