Yeni Şafak'ın başına Hüseyin Likoğlu getirildi

Yeni Şafak'ta İbrahim Karagül'ün ayrılmasının ardından genel yayın yönetmenliğine gazetenin Ankara haber müdürü Hüseyin Likoğlu getirildi.

İbrahim Karagül 31 Aralık itibariyle genel yayın yönetmenliğinden ayrılacağını duyurmuştu.

Hüseyin Likoğlu kimdir?

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Hüseyin Likoğlu, gazeteciliğe 1997 yılında Yeni Şafak'ta muhabir olarak başladı. Anadolu Ajansı'nda Samsun Bölge Müdürlüğü yaptı. 2014 yılının Ocak ayında Yeni Şafak'a Ankara Haber Müdürü olarak döndü. Likoğlu aynı zamanda Yeni Şafak'ta köşe yazarlığı yapıyor.