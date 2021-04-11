Yeni Şafak yazarı Kaplan bir kez daha laikliği hedef aldı

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan laikliği hedef aldığı 2017 tarihli yazısını yeniden köşesine taşıyarak 'Laiklik bizi bozar' dedi.

Haber Merkezi

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan Ağustos 2017'de laikliği hedef aldığı yazısını bugün bir kez daha köşesine taşıdı ve "Laiklik bizi bozar" dedi.

Kaplan bugünkü köşesinde "Bu toplumun tuhaf bir sorunu var: Laiklik. Hiçbir şekilde tartışılamayan, kritik zamanlarda, sopa olarak kullanılan bir pranga bu. Toplumu germek ve tehdit etmek için kullanılan bir 'maşa'! Amiraller yani deniz paşalardan sonra bir kez daha hortlatıldı laiklik ve 'laiklik elden gidiyor!' sloganları her yanı kaplamaya başladı!" diyerek Ağustos 2017'de yayımladığı bir yazısını yeniden köşesine taşıdı.

Kaplan'ın yeniden paylaştığı yazısında şu ifadeler yer aldı:

"Birileri laiklik üzerinden topluma sopa sallamaktan geri durmuyor…

Yeter ama!

Şunu aslâ unutmayacaksınız: Bu toplum, tam altı asır, 72 millete, dine, ırka mensup insanı bir arada yaşama tecrübesi üretebilmiş tek toplumdur. Bunu da laiklik üzerinden değil, İslâm üzerinden başarabilmiştir.

Laiklik bizi bozar! Bozuyor da nitekim…"

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