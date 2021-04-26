Yeni Şafak yazarı Erdoğan-Biden görüşmesini aktardı: Gergin geçmedi

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen telefon görüşmesiyle ilgili olarak üst düzey bir yetkiliyi "Görüşme nasıl geçti acaba?" diye yokladığını söyledi.

Görüşmenin içeriğinden haberdar olan bu kişinin kendisine eski ABD Başkanı Ronald Reagan’ın 22 Nisan 1981’de yaptığı açıklamanın linkini gönderdiğini ifade eden Acet, "Ulaştığım üst düzey ismin, Reagan’ın 40 yıl önce, içinde ‘soykırım’ geçen bu açıklamasını bana göndermesinin sebebi belliydi: Erdoğan ile Biden arasındaki bu ilk görüşmenin (Joe Biden’ın Başkan seçilmesinden bu yana) odağında bu konu, yani, sözde soykırım meselesi vardı" dedi.

Acet, karşılığında ilgili kaynağa "Görüşme gerilimli geçti o zaman, öyle mi?" diye ikinci bir soru sorduğunu belirterek gelen cevabın "Yoo çok gerilmedik. Cumhurbaşkanımız gerekli cevapları verdi" şeklinde olduğunu aktardı.