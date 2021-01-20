Yeni özel jet iddiasını yalanlamıştı, daha pahalısını aldığı ortaya çıktı

AKP iktidarında aldığı dev ihalelerle tanınan Mehmet Cengiz, bugünlerde özel jet haberleriyle gündemde.

Cengiz'in liste satış fiyatı 47 milyon dolar olan Falcon 6X adlı özel jeti satın aldığı iddia edilmişti.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, bu iddiayı yalanlayan Cengiz'in Gulfstream G650 satın aldığı ortaya çıktı. Üstelik bu uçağın diğerinden daha pahalı olduğu, tam 62 milyon dolar ödendiği öğrenildi.

Habere göre, Cengiz Holding iştiraki Cengiz Havacılık, envanterindeki Falcon 7X özel jeti ise, Fettah Tamince'nin sahip olduğu RIXOS'a sattı.