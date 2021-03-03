Yeni müze açılacak diye eskisini kapattılar, binlerce eser açıkta kaldı

2017’de ihaleye çıkarılıp “Türkiye’deki en modern ve fonksiyonel müzelerden biri” olacağı duyurulan Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Bakanlığı'nın ortak müze projesi yılan hikayesine döndü. 22 bin metrekarelik alanda 9 bin 500 metrekarelik kapalı alanıyla 65 milyon TL maliyet biçilen müze inşaatının ne zaman tamamlanacağı belirsizliğini koruyor.

Yüzde 80’i tamamlandığı ifade edilen müze inşaatı yüklenici firmanın iflası gerekçesiyle ortada kalırken, eski müze binası da 2016 tarihinde kapatıldığı için binlerce tarihi eser, depolarda ve eski müze bahçesinde çürüyor.

İki müzenin de planı yanlış

Konuyla ilgili birçok kez açıklamalarda bulunan Samsun Yerel Tarih Grubu Başkanı Emin Kırbıyık, eski müzede sergileme alanı yetersizliğinden ancak 700 civarı sergilenebilen 9 bin 400 tarihi eserin yıllardır depolarda bekletildiğini, denize çok yakın olduğu için de müze içinde oluşan yüksek nem yüzünden binlerce eserin korozyona uğrayıp tahrip olduğunu, eski müzenin kapatıldığını fakat yenisinin de aslında yanlış planlandığını belirtmişti. Kırbıyık, Samsun Müzesi'nde materyal ve eserlerin yüzde 80’inin arkeoloji eseri olmasına rağmen, müzenin yanlış planlanması neticesinde sergi alanının yüzde 40’ının arkeoloji kısmı olarak yapılandırıldığını açıklayarak “Samsun Müzesi sikke, mermer ve ikonalar olarak çok zengin ve çeşitli eser envanterine sahip. Bu çeşitlilikte ülkemizde müze sayısı çok az.” demişti.

Yüklenici firmayla ilgili “Güçlü bir firma. Daha önceki taahhütlerinden de anlaşılıyor ki zamanında bitirecek” diyen dönemin Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt’un yerine gelen Zennube Albayrak da 2018 sonunda müzenin hizmete girmesini planladıklarını açıklamıştı.

‘Uyanıklar İnşaat’

Bu açıklamanın ardından 15 Kasım 2018 tarihinde müze inşaatında çalışıp aylardır ücretlerini alamayan 56 işçi şantiyede eylem yapmış, Samsun Patronların Ensesindeyiz dayanışma ağı da işçiler ve şantiye şefiyle görüşmüştü. İşçiler PE’ye Büyükşehir Belediyesi’ne gittiklerinde kapıdan çevrildiklerini, bağlı oldukları ‘Metehan’ adlı taşeron şirkete onun üstündeki ‘Uyanıklar’ adlı şirketin ödeme yapmadığını, Uyanıklar İnşaat şirketi sahibinin de CHP’li Veysi Uyanık olduğunu aktarmışlardı.

Oğlu Ahmet Hakan Uyanık’ın da CHP PM üyesi olduğu Veysi Uyanık şu anda CHP Bitlis İl Başkanı. 1999-2009 arasında Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, beş yıl süreyle Formula 1 Türkiye Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Standartları Enstitüsü Teknik Kurul Üyeliği yapan Uyanık’ın sahibi olduğu şirketin ihalelere katılımı 2022'ye kadar yasaklanmıştı.

‘Ne şahsımın ne de firmalarımızın bir kusuru var’

Uyanık, hakkındaki iddialarla ilgili 27 Ekim 2020 tarihli Gerçek Gündem’e yaptığı açıklamada “Ne şahsımın ne de firmalarımızın bir kusuru vardır” derken Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi inşaatıyla ilgili şöyle konuştu:

“Şahsıma ait firmanın tek başına Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nden aldığı ve özel ortağı olduğu ortak girişim olarak Kadıköy Belediye Başkanlığı’ndan aldığı iki adet işin devamı da maliyetin öngörülemeyecek şekilde artmasından ötürü altından kalkılamaz hale gelmiştir. Her iki işe ilişkin sözleşmede de fiyat farkı öngörülmemiş olması nedeniyle tasfiye talebiyle başvuruda bulunmak kaçınılmaz olmuştur.”

Uyanık, Hazine ve Maliye Bakanlığının tasfiye başvurusunu gerekçe göstermeden reddettiği için her iki işin de feshedildiğini, bu yüzden iki yıl süreyle ihalelere girişinin yasaklandığını belirtirken “Dolandırılan, hakkını alamayan ve mağdur olan biri varsa 5.000’i aşkın mağdur kamu ihale yüklenicisi gibi 30 yıllık emeği hiçe sayılan şahsım ve firmamdır” demişti.