Yeni Merkez Bankası Başkanı'nın doktora tezinde intihal

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Naci Ağbal’ın yerine Merkez Bankası Başkanlığına atanan Şahap Kavcıoğlu’nun, 2003 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'ne sunduğu doktora tezinde, Merkez Bankası’nın 2001 yılı faaliyet raporunda yer alan ifadelerden intihal yaptığı ortaya çıktı.

Birgün'den Berkant Gültekin'in haberine göre, Merkez Bankası’nın faiz artımı kararının ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Naci Ağbal’ın yerine kurumun başına atanan Yeni Şafak yazarı ve eski AKP milletvekili Şahap Kavcıoğlu’nun doktora tezindeki intihal izleri dikkat çekti.

Danışmanlığını Varlık Fonu Başkanvekili Prof. Dr. Erişah Arıcan’ın doçentlik döneminde yaptığı ve Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü bünyesindeki Bankacılık Bölümü’ne sunulan 2003 tarihli doktora tezinde Kavcıoğlu’nun, Merkez Bankası (MB) Denetleme Kurulu tarafından 26 Nisan 2002 tarihinde Hissedarlar Genel Kurulu’na sunulan, 2001 yılına ait “70’inci Hesap Yılı Hakkında Banka Meclisi’nce Hazırlanan Faaliyet Raporu”ndan "kopyala-yapıştır" tekniğiyle intihal yaptığı görülüyor.

Kavcıoğlu, “Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi, Çözümü ve Takibi İçin Bir Uygulama” başlıklı doktora tezinin bankacılık sektörüne ilişkin kısımlarında, noktasına-virgülüne dokunmadan, MB raporundaki paragrafları kendi cümleleri gibi kullanıyor. Tezin 117’nci sayfasında yazılanlar ile MB raporunun 124’üncü ve 126’ncı sayfalarında yer alan ifadeler arasındaki örtüşme şu şekilde:

Kavcıoğlu'nun tezi, sayfa 117

MB raporu, sayfa 126

Kavcıoğlu'nun tezi, sayfa 117

MB raporu, sayfa 124.

Söz konusu bölümde MB raporundaki tabloyu kullanarak kaynak veren Kavcıoğlu, rapordan transfer ettiği paragraflara hiçbir dipnot vermiyor ve kaynak göstermiyor. Kavcıoğlu, 120’nci sayfada da benzer bir yönteme başvurarak, MB raporunun 128’inci sayfasındaki paragrafı tezine geçiriyor:

Kavcıoğlu'nun tezi, sayfa 120

MB raporu, sayfa 128

"Alıntılarına’ takip eden sayfada da devam eden Kavcıoğlu, özel sektör bankalarının kapanmasıyla ilgili bölümde MB raporunun 115’nci sayfasından şu kısmı çalışmasına monte ediyor:

Kavcıoğlu'nun tezi, sayfa 121

MB raporu, sayfa 115-116

Kavcıoğlu söz konusu paragrafın da dahil olduğu paragraflar zincirine, MB’nin raporunu dipnot olarak gösteriyor. Ancak görsellerde de fark edilebileceği gibi Kavcıoğlu, ifadeleri tırnak içine almadan, kopyala-yapıştır tekniğiyle kendi doktora tezine yediriyor. Akademik disipline ve kurallara göre, kullanılan kaynaklardaki ifadelerin özgün şekilde, kopyala-yapıştır tekniğine başvurulmadan aktarılması gerekiyor.

Öte yandan tezin danışmanı olan Prof. Dr. Erişah Arıcan, Erdoğan'ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın da tez danışmanı olmasıyla tanınıyor.

Eski başkan da intihal iddialarıyla gündeme gelmişti

Temmuz 2019’da Merkez Bankası Başkanlığına atanan Murat Uysal’la ilgili de intihal iddiaları ortaya atılmıştı. Yüksek lisansını Kavcıoğlu gibi Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde tamamlayan Ünsal’ın, 3 Ekim 2001'de savunmasını yaptığı ve jüri tarafından başarılı bulunan tez ile ABD'li ekonomist Frederic Mishkin ve bir diğer Merkez Bankası araştırmacısı olan Melike Altınkemer'in akademik metinleri arasındaki "benzerlikler" kamuoyunda yankı uyandırmıştı.

İntihal nedir?

Türkiye Bilim Akademisi (TÜBA) tarafından intihal, bir başkasının bilim ya da sanat alanındaki ürünlerini, kaynak göstermeden 'kendi üretimi gibi gösterme', yani 'hırsızlık' şeklinde tanımlanıyor. TÜBA'nın intihale ilişkin tanımı şu şekilde:

"Bir başkasına ait olan bir fikrin, buluşun, araştırma sonuçlarının veya araştırma ürünlerinin bir bölümünün ya da tümünün, hatta kitapların tümünün ya da bir bölümünün kaynak gösterilmeksizin istemli olarak kopya ya da tercüme edilip yazarın kendi üretimi gibi gösterilmesine aşırma denir. Dolayısıyla intihal/aşırma, bilimsel ya da sanatsal çalışmalarda, bir başkasının ürününün, görüşünün tümünü ya da bir bölümünü kaynak göstermeden kullanma; bilim ve sanat alanında hırsızlık olarak tanımlanmaktadır."