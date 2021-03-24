Yeni Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun ilk adımı belli oldu: 'Bank Asya' görevlendirmesi

Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan eski AKP Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, ilk icraatında eski Başkan Naci Ağbal'ın göreve getirdiği İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hüseyin Aktay'ı görevden aldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Kavcıoğlu, Aktay'ın yerine Ağbal'ın kızağa çektiği Doğan Başar'ı yeniden atadı.

Başar'ın geçmişte Cemaat'e ait Bank Asya'da kariyer planlama ve işe alım uzmanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Ağbal, genel müdürlükte birinci yılını henüz dolduran Başar'ı geçen ocak ayında görevden alıp danışmanlık pozisyonuna çektikten sonra yerine genel müdür yardımcısı Hüseyin Aktay'ı atamıştı.