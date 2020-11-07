Yeni Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın 16 ay sonra görevden alınmasının ardından yeni başkan olarak atanan eski AKP'li bakan Naci Ağbal ilk açıklamasını yaptı.

Ağbal, "Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır" dedi.

Açıklama şöyle:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir. 19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır."