Yeni koronavirüs kısıtlamaları ülke genelinde başladı

Koronavirüse karşı alınan yeni kısıtlamalar ülke genelinde başladı.

Market, AVM gibi işyerleri bu akşam saat 20.00'den itibaren kapanırken, haftasonu akşamları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ise yarından itibaren başlanıyor. Lokanta ve kafelerde de bu akşam saat 20.00'den itibaren sadece paket servis uygulamasına geçildi.

Kararın yarattığı kafa karışıklığıysa hâlâ sürüyor. Akşam saatlerinden itibaren birçok kentte market ve çarşılarda yoğunluk yaşanırken yurttaşlar bu akşam sokağa çıkma kısıtlaması da olup olmayacağını merak ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağının yarın akşam başlayacağını duyurdu.

Koca yaptığı açıklamada "HAFTA SONU sokağa çıkma sınırlaması yarın başlıyor. Cumartesi saat 20.00'den Pazar sabah 10.00'a kadar. Pazar günü ise akşam 20.00'den Pazartesi sabah 05.00’e kadar. Zorunlu tedbirlere gönüllü tedbirlerle destek olmanızı bekliyoruz. Kendinize ek kısıtlar koyarsanız, seviniriz" açıklamasını yaptı.

Market ve AVM'ler bu akşam 20.00'de kapanıyor

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre bu akşam saat 20.00'den itibaren alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri kapanıyor.

21 Kasım Cumartesi gününden itibaren bakkal, market ve AVM'ler saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

İçişleri Bakanlığı, ayrıca restoran, lokanta, pastane, kafe ve kafeterya gibi işletmelerin 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel­ al hizmeti verecek şekilde açık olacağını duyurdu. Bu saatler dışında ise bu işletmeler sadece paket servis hizmeti verebilecek.