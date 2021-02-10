Yeni Kaledonya'da 7,2 büyüklüğünde deprem

ABD Jeoloji Araştırması verilerine göre, Pasifik'teki bir Fransız denizaşırı sömürgesi olan Yeni Kaledonya yakınlarında 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne göre depremin merkez üssü Tadine, Yeni Kaledonya'nın 401 km doğusunda ve 2 km derinlikte.

Bir tsunami uyarısı yayınlandı.

NWS Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, "Bu depremden kaynaklanan tehlikeli tsunami dalgaları önümüzdeki üç saat içinde olasıdır" dedi.

Yeni Kaledonya, sismolojik olarak aktif bir bölgede yer almakta ve düzenli olarak güçlü depremlerin gerçekleştiği bir yer.