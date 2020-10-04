Yeni Kaledonya tam bağımsızlığı reddetti

Güney Pasifik’te bulunan Yeni Kaledonya takımadaları, Fransa’dan bağımsızlık ilanını oyladı. Bağımsızlık referandumuna katılanların yüzde 53,26'sı Fransa'dan ayrılmama yönünde oy kullandı. 2018 yılında düzenlenen bir önceki referandumda bu oran yüzde 56,4 olmuştu.

Refaranduma katılım oranı yüzde 85,6'ya ulaşarak 2018'deki referandumu geride bıraktı. 2018 yılında gerçekleştirilen referandumda Fransa’da ayrılma kararı kabul görmemiş, ancak bağımsızlık için verilen oylar beklenenin üstünde çıkmıştı.

Referandum’da Yeni Kaledonya’da yaşayan 180 binden fazla kişiye, ‘‘Yeni Kaledonya’nın tam egemenliğini kazanmasını ve bağımsız olmasını istiyor musunuz?’’ sorusu yöneltildi.

Paris’ten 20 bin kilometre uzaklıkta bulunan Yeni Kaledonya, güçlü bir özerkliğe sahip olsa da savunma ve eğitim gibi meselelerde büyük oranda Fransa’ya bağlı durumda. Ülkenin ekonomisi Fransa’dan gelen 1,3 milyar avroluk sübvansiyonlara, turizme ve dünyadaki toplam rezervlerin yüzde 25’ine denk düşen nikel yataklarına dayanıyor.