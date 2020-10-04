Yeni Kaledonya bağımsızlık referandumunda

Güney Pasifik’te bulunan Yeni Kaledonya takımadaları, Fransa’dan bağımsızlık ilanını oyladı. Bağımsızlık referandumunda ‘‘evet’’ çıkması halinde, Fransa Pasifik’teki en önemli toprak parçasını yitirecek.

Fransa Cumhuriyeti’nin Yeni Kaledonya’daki Yüksek Komiserliği’nden yapılan açıklamada referanduma katılım oranının yüzde 79,63 olduğu belirtildi.

Referandum’da Yeni Kaledonya’da yaşayan 180 binden fazla kişiye, ‘‘Yeni Kaledonya’nın tam egemenliğini kazanmasını ve bağımsız olmasını istiyor musunuz?’’ sorusu yöneltildi.

2018 yılında gerçekleştirilen referandumda Fransa’da ayrılma kararı kabul görmemiş, ancak bağımsızlık için verilen oylar beklenenin üstünde çıkmıştı.

Paris’ten 20 bin kilometre uzaklıkta bulunan Yeni Kaledonya, güçlü bir özerkliğe sahip olsa da savunma ve eğitim gibi meselelerde büyük oranda Fransa’ya bağlı durumda. Ülkenin ekonomisi Fransa’dan gelen 1,3 milyar avroluk sübvansiyonlara, turizme ve dünyadaki toplam rezervlerin yüzde 25’ine denk düşen nikel yataklarına dayanıyor.