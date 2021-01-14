Yeni Halk Ekmek büfelerine onay

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin aralık ayı oturumlarında CHP grubu, aylardır tartışma konusu olan ve AKP-MHP engeline takılan yeni Halk Ekmek büfelerini gündeme getirmiş, yoğun talebin karşılanması için 142 yeni büfenin açılabilmesi için karar alınmasını istemişti.

AKP grubu da teklifin hemen karara bağlanmasına karşı çıkarak konunun komisyonlara sevk edilmesini istemişti. Çoğunluktaki AKP-MHP grubunun oyları ile teklif, incelenmek üzere Hukuk Komisyonu'na sevk edilmişti.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Aralık ayında komisyondan çıkarılarak oya sunulmayan teklif, İBB Meclisi'nin ocak ayı oturumlarının son bileşiminde gündeme alındı.

Oylama öncesi tartışma

Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, oylama öncesinde söz alarak “Yeni büfe adreslerine itiraz etmedik ama bakıldığında Kadıköy'e 14, Bakırköy'e 7 adet büfe konulacak. Yoksul halk ekmeğe buralardan ulaşacakmış. Onlar Halk Ekmek büfesi üzerinden yürüyüp ticari büfeler koyacaklardı. Biz şehit yakını, gazi şartı getirerek planı bozduk. Mobil büfelerle de Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraflarıyla giydirilmiş araçlarla meydanlarda şov yapılıyor” dedi.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı “İstanbul'da derin bir fakirlik yaşanıyor. Kadıköy'de Fikirtepe de var. Şişli'de yüksek gökdelenlerin altında Kuştepe mahallesi var. Büfelerin konulacağı noktalar yoksulluk haritasına göre belirlendi. Yeni büfeler hayırlı olsun” diye konuştu.

Oybirliğiyle kabul edildi

Tartışmaların ardından 142 yeni Halk Ekmek büfesinin açılması oybirliği ile kabul edildi. Karara göre yeni büfeler; şehit yakınlarına (eşi ve ikinci derece yakını), gazilere, yüzde 40 ve üzeri raporu olan engellilere, dul ve yetimlere verilecek.

Bu kişiler dışındaki kişilere devir yasağı konulması kaydıyla geçtiğimiz mart ayında onay verilen 117 adet Halk Ekmek büfesine ek olarak 142 adet yeni Halk Ekmek büfesi koyma yetkisinin İstanbul Halk Ekmek A.Ş'ye verilmesi uygun bulundu.

Büfeler konulurken ilçe belediyelerine de sorulacak. Halk Ekmek, Hamidiye A.Ş ve Belbim A.Ş tarafından üretilen ürünler dışında ürün satışı yapılmaması ve talep eden tüm bakkallara Halk Ekmek satışı yetkisi verilmesi konusunda da uzlaşıldı.