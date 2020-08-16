Yeni günah keçisi bulundu: 'Süslü' kadınlar!

Ordu Büyükşehir Belediyesi Koronavirüs Kriz Masası üyesi olarak tanıtılan bir hekim, şehirlerinde yaşanan bir Covid-19 bulaşma hikayesini basınla paylaştı.

İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Faik Ayık, Saraycık Mahallesi'nde yapılan bir düğüne İstanbul'dan gelen Covid-19 taşıyıcısı bir kişinin katılmasıyla yaşananları "düğünde İstanbul'dan gelen pozitif kişinin makyaj malzemesinin 20 kişi tarafından kullanılmasından dolayı yaklaşık 30-35 kişinin pozitif olduğu" iddiasıyla anlattı.

Düğünde sorun yok, rujda var!

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz uzmanlar, Covid-19 taşıyan kişinin katıldığı düğün koşullarının değerlendirilmesi gerektiğini, birlikte halay çekilmesi, yüksek sesle (bağırarak) söylenen şarkılar, kapalı bir ortamda birlikte bulunulması, sosyal mesafe koşullarının gözetilmediği bir aradalıklar gibi faktörlerin bir kişinin rujunun kullanılmasının yaratacağı riskten çok daha büyük riskler yaratacağını söyledi.

Çeşitli yayın organlarında "Rujunun rengi ne güzelmiş diyen 35 kişi Korona oldu" gibi başlıklarla yer alan haberde bu açıdan önemli boşluklar var.

İstanbul'dan gelen Covid-19 taşıyıcısı kadının rujunu 20 kişinin kullandığı söylenirken, düğünden sonra PCR testinde pozitif çıkanların sayısı "30-35" olarak veriliyor.

Covid-19 ile ilgili mevcut bilimsel literatürde "ortak kullanılan ruj ile bulaşma" örneği bulunup bulunmadığı konusunda da olumlu bir yanıt alamadık.

Salgın yönetimindeki beceriksizliklerin, patronlar yararına alınan kararların yarattığı tablonun "maske takmayan sorumsuz vatandaşlarla" tanımlanmasına şimdi bu eklendi: Makyaj meraklısı süslü kadınlar yüzünden Covid-19 yayılıyor!