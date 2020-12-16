'Yeni Gökçek düzenine izin vermeyeceğiz' açıklaması: Demir kafes 8. kez yargıda

Kamuoyunu yıllarca “demir kafes” olarak meşgul eden, Eskişehir yolu üzerinde Atatürk Orman Çiftliği alanında yükselen YDA Center binasına ilişkin, 7 kez planların yargıda iptal edilmesine rağmen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nce yeniden plan yapıldı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, oy çokluğuyla onaylanan 8. planı da yargıya taşıdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkan Tezcan Karakuş Candan “Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine aykırı şekilde Atatürk Orman Çiftliği alanlarında yükselen bu kent suçunu 7 kez yargıya taşıdık, 7 kez yargı iptal kararı verdi. Çeyrek yüzyıldır, hukuk ve bilim tanımayan bir yerel yönetim anlayışının rantsal uygulamalarının simgelerinden birisi haline gelen bu devasa yapıyı, yasallaştırmak için yapılan 8. plan değişikliğini onaylamak ve hangi gerekçe ile olursa olsun bu işleme yol vermek hukuk tanımamazlıktır. Plan değişikliğine el kaldıranlar Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine ihanet etmişlerdir” dedi.

İptal edilen plan değişiklikleriyle paralel

AOÇ alanında imar plan değişikliklerinin 2012 yılında başladığına ve 2018 yılına kadar yapılan 7 planın da yargıda iptal edildiğine dikkat çeken Candan "Bu hukuksuzluk ortada iken, Ankara Büyükşehir Belediyesi 12.10.2020 tarih ve 1347 sayılı kararı ile Demir kafes alanına 8. plan değişikliğini yapmış ve oy çokluğu ile onaylayarak bu kentsel suçun sürekliliğini sağlamıştır" dedi. Gökçek dönemi kent suçunun devamlılığına cevaz veren Belediye meclis üyeleri hakkında 26 Ekim tarihinde suç duyurusunda bulunduklarını belirten Candan, onaylanan 8. plan değişikliğinin de daha önce yedi kez mahkeme tarafından iptal edilen plan değişiklikleri ile paralel olduğunu söyledi.

Candan "Yani bile isteye kent suçuna yol verilmiştir. Kent suçu süreci nerden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin, Gökçek’in kent suçlarının devamlılığını sağlayan her yaklaşıma dün olduğu gibi bugün de Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin tavrı çok nettir. Anayasaya, bilime hukuka ve bu ülkenin kurucusu iradesinin lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün şartlı bağışına vasiyetine bağlı kalarak gereğini yapmak sorumluluğumuzdur, görevimizdir" dedi.

Candan "Orada yükselen yapı YDA Center değil, kent suçu merkezidir. Demir kafes alanındaki bu rant süreci, bu kent suçu Ankara’nın Elm Sokağı Kabusu gibi olmuştur" ifadelerini kullandı.

'Protokol hukuksuz ve geçersiz'

1983 yılında Gazi Üniversitesine Tıp Fakültesi yapılması için şartlı verilen AOÇ alanlarının hülle yoluyla YDA’ya peşkeş çekildiğini belirten Candan Gökçek döneminde, Büyükşehir Belediyesi ile YDA arasında imzalanan protokolün hukuksuz ve geçersiz olduğunu belirterek "Ankara Büyükşehir Belediyesi Togo ikiz kulelerinde yaptığı gibi kamu adına gereğini bu alan için de yapmalıdır. Yapılan her 8 planda da; AOÇ Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları ve alanından hiç söz edilmemiş, kararlarına ve öngörülerine bakılmamıştır. Ve yargı iptal kararlarında buna dikkat çekmiştir. Dava konusu parsel ve bulunduğu alanın, 1/25000 üst ölçekli planda Atatürk Orman Çiftliği Koruma Amaçlı İmar Planı (AOÇKAIP) sınırları içerisinde, Özel Planlama Bölgeleri (ÖPB) ve Kentsel Servis Alanları arasında, Raylı Toplu Taşım Hattı üzerinde Metro Destek Tesisi Alanı tanımında bulunduğu şeklinde açıklamalarda bulunmuştur. Sayıştay tarafından 2832 sayılı kanunun gerekçesine ve tahsis amacına aykırılık tespit edilmiş ve 2011 yılı AOÇ Müdürlüğü Sayıştay raporu ile arazinin geri alınması gerektiği ifade edilmiş, ancak 2096 ada 30 parsel Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeyken, YDA firmasına satılmış olduğu ve alanın Büyükşehir Belediyesi'ne nasıl devredildiğinin bilinmediği son derece açık bir şekilde tespit edilmiştir. AOÇ arazilerini hülle yolu ile parsel parsel el değiştirmesine göz yuman tüm yerel ve merkezi kadrolar suç işlemiştir" dedi.

'Yeni Gökçek düzenine geçit vermeyeceğiz'

Candan "Ankara 25 yıldır bilimin ve hukuku derdest ederek Gökçek’in idareyi maslahat sürecinden, ben bilirimcilikten çok çekmiştir. Şimdi demir kafeste gözler önüne serilen, Belediye Meclisi aracılığı ile hortlatılmaya çalışan bu süreçte, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Ankara’da konu rant olunca ‘yeni Gökçek düzenine ve üslupları ile Gökçek’i aratmayan yeni Gökçek’lere özenen belediye meclis üyelerine, dün olduğu gibi bugün de geçit vermeyecektir” ifadelerini kullandı.