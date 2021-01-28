Türkiye Komünist Partisi’nin kurucuları olan Mustafa Suphi ve yoldaşlarının Karadeniz’de katledilişinin üzerinden 100 yıl geçti.

Belgesellere, kitaplara hatta şiirlere konu olan bu katliam, taşıdığı siyasi anlam itibariyle güncelliğini koruyor.

Bu haftanın başında "Yeni bir asrın anahtarını 15'lerden aldık" başlığıyla 10 maddelik bir manifesto yayımlayan Türkiye Komünist Gençliği (TKG) “Memleketimizi talancılar, sömürücüler, gericiler teslim almaya çalışıyor. Teslim etmemek üzere 100 yıl önce bir kayığa bindik, şimdi o kayıkta çok daha kalabalığız” demişti.

25-31 Ocak haftasını bu manifestoyla birlikte örgütlenme çağrılarıyla geçiren TKG, bugün de bir video yayınlayarak “Geleceğimizi kendi ellerimize almak için örgütlenmeliyiz” iddiasını yineledi.

TKG Yürütme Kurulu üyelerinin 100 yıl önceyle bugünün bağını kurduğu, mücadelenin sürekliliğini vurguladığı videoyu sosyal medya kanallarından izlemek mümkün.

Videonun sonuna ise “TKP gönüllüsü olun” çağrısı yapılıyor.

http://tkp.org.tr/gonullu